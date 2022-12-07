【最新疫情】今增11,981宗確診　另增22名染疫者離世

▲ 今增11,981宗確診，另增22名染疫者離世（林宇翔攝）

本港今日（7日）新增11,981宗確診，其中輸入佔703宗。另增22名染疫者離世，今波疫情共錄得10,651宗死亡個案。

輸入個案中，共447宗涉及機場檢測樣本、共204人於抵港第1至3日驗出陽性，共52人於抵港第4至7日才確診。

學校個案方面，今共920間學校呈報2,472宗確診，涉1 759名學生和341名教職員；有18間學校共18班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，18間安老院舍，共34名院友及4名員工確診確診，43名院友及1名員工需要檢疫；9間殘疾人士院舍，共13名院友及1名員工確診，21名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約66.8%，本地個案中亦累計發現116宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及126宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：鄧凱文