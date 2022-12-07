【年度總結】姜濤蟬聯Yahoo熱搜娛圈人物榜首　《飯戲攻心》成年度最高搜尋電影

▲ 姜濤續成人氣王。

雅虎香港（www.yahoo.com.hk）今日揭曉2022年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果， 回顧本年度大家關注的人事物，當中港人對MIRROR演唱會意外的憂心、俄烏戰爭的關注、世界盃賽事、「0+3」檢疫鬆綁，都成為今年香港人一同經歷的起伏時刻。

在娛樂搜尋方面，MIRROR未受演唱會意外事故影響，繼續成為娛樂圈最火熱偶像團體，團中人氣王姜濤更連續兩年登上「十大熱搜娛樂圈人物」榜首。

姜濤另外兩位隊友呂爵安以及Anson Lo分別奪得第2及第4名，而所屬團隊MIRROR則奪得第5名。

《聲夢傳奇》首屆冠軍炎明熹北上參與湖南衛視與無綫電視合辦的《聲生不息》幾度成為熱搜，於MIRROR成員圍攻之下成功得到第3名。影壇大亨古天樂排名第6。

「具俊曄 大S」分手20年後憑電話重新聯繋再閃婚，成為第7位。韓國公共產之一、國民老公玄彬與女神孫藝真宣佈婚訊與懷孕消息，佔據第8位。

《飯戲攻心》榜首

港產片方面，由黃子華領軍的溫情笑片《飯戲攻心》、古天樂牽頭經年製作的科幻片《明日戰記》、演技大爆發引起案情討論的《正義迴廊》、影后毛舜筠聯同「鏡仔」姜濤及柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》，登上本年度「十大熱搜電影」頭4位。

連同第6位鄭中基聯同吳君如兩大笑匠主演的《闔家辣》，以及第9位岑珈其首次擔任男主角的《緣路山旮旯》，頭十位排名港產片佔6個，成績驕人！

TVB劇佔6排名

「十大熱搜電視劇」當中，於TVB平台播放的劇集共佔6個排名。大堆頭陣容演出的家族爭產劇集《家族榮耀》成為第1名，外購大陸劇集《尚食》排名第2，第3位為浪漫爆笑韓劇《社內相親》。

無綫台慶劇《美麗戰場》、《下流上車族》分別排名第4及第7名。由「十大熱搜娛樂圈人物」第1、2位姜濤及呂爵安有份參演的籃球主題劇集《季前賽》成為唯一上榜ViuTV自家製劇集，排名第9。

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