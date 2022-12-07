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【二十四節氣】踏入大雪寒乃萬病之源 睡前一個簡易養生有助暖笠笠入睡

健康 17:02 2022/12/07

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

寒冷天氣會使血管收縮，令血壓上升。

即將踏入二十四節氣中的大雪，意味着天氣將進一步寒冷和乾燥。現在已經到了進補的大好時機，適宜為身體打好底子。進補不只是吃營養價值高的補品，也應從精神和作息方面調養，從而達至未病先防。

百病起於寒，中醫認為寒乃萬病之源。進補前應先防寒、防病，增強免疫力。要提升禦寒能力，可準備黃耆3片、桂圓5枚、生薑3片，把材料洗淨後放保溫杯，加熱水焗15分鐘即可飲用。

最新影片推介：

黃耆味甘，性微溫，歸脾、肺經，能補氣升陽、益衞固表、利水消腫、托瘡生肌，能增強體質提升免疫力，對易感冒身體虛弱者尤佳。桂圓味甘，性溫，歸心、脾經，能益心補脾、開胃健脾、養血安神、補虛長智、壯陽益氣。薑味辛，性溫，歸肺、脾、胃經，能溫肺止咳、發汗解表，可治感冒風寒、脾胃虛寒或胃氣不和。

寒冷天氣會使血管收縮，令血壓上升，因此有心血管問題的人更應注意保暖。腿部距離心藏最遠，保暖較差，但卻有很多重要穴位，不妨晚上用約40度的溫水加些薑片浸腳，有助促進血液循環，改善手足冰冷情況，全身溫暖可有助入眠。

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全文刊於《晴報》，原題為這個冬天不怕冷

撰文 : Charity 養生花茶達人

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