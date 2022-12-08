【手袋投資】收藏名牌手袋5個保值貼士　蘇富比專家教路：Mini版手袋二手極渴巿

▲ 選購名牌手袋也是一種投資，究竟有何保值貼士，蘇富比專家話你知如何選購為你增值財富的名牌手袋。

從前提起拍賣行裏出現的拍賣品都是價高者得，但現在有所改變，就以蘇富比拍賣行為例，它們將Buy Now「即時收藏」全球網上業務拓展至亞洲，當中有不少珍貴的Hermes和CHANEL手袋在網上以「一口價」推出，而我們亦適逢這次機會，找來蘇富比手袋及配飾部主管Morgane Halimi，大談女士們最關心的手袋保值問題。

市場上手袋品牌眾多，但說到每位女士恨不得擁有的，還離不開Hermes、CHANEL或Louis Vuitton等這些名字，當然，以上這些品牌的limited edition手袋，並不是一些普通顧客到店內走一轉就可以順利入手，因為大家都知道這些有升值潛質的手袋都會給品牌相熟的VIP作優先選購，要入手幾乎沒有可能，而蘇富比推出的Buy Now「即時收藏」網上服務，就儼如一間網上Hermes或CHANEL商店，網站內的手袋不再須要競投，毋須與其他人爭過你死我活，只要你在網站內找到即時結帳，手袋就會送到你的府上，更免卻舟車勞頓之苦。

▲ Morgane Halimi是蘇富比手袋及配飾部主管。（攝影：湯致遠）

而為了宣傳這個在亞洲區新增設的網上服務，蘇富比更在中環設置一個只為期半個月時間的店舖，內裏陳列了網站內可供發售的珍貴手袋，有興趣的女士不妨到訪看看有沒有心頭好。

專家教你手袋投資

對於可用作投資的Hermes或CHANEL手袋，如果自身有足夠銀彈，同時又可以購自專門店當然是萬無一失，假若以上未能做到，大家還要在二手市場搜羅，至於哪一個手袋最值得投資，又或是揀選款式的竅門，找來蘇富比手袋及配飾部主管Morgane Halimi向大家細說就最好不過。

記：Morgane Halimi（蘇富比手袋及配飾部主管） 記：經濟日報

記：購買 Hermes或CHANEL手袋，當然價錢愈是昂貴，收藏價值相對來說亦會提高，若不以價錢來衡量，想購買一些具保值能力的手袋，以甚麼準則來判斷手袋是否值得投資？

M：選擇購買一些經典和timeless款式的手袋，這些手袋都可以用上10年以上而不會過時，要好好地保存將它保持最好狀態，畢竟香港濕度非常高，這方面要勤加打理。至於用甚麼準則來購買手袋，我個人認為最重要的還是自身喜歡最緊要，不需理會值得投資與否。

▲ Hermes短吻鱷迷你Kelly Bag。（約$621,287/攝影：湯致遠）

記：作手袋投資，若以Hermes來說，是否只有Kelly和Birkin才可以保值？

M：不一定只有Kelly和Birkin才可保值，除了限量版手袋外，一些Constance、Lindy和Evelyne手袋的mini版都有保值作用，大家留意的是均以「小型的手袋為主」，皆因近年流行體積較小的手袋，在二手市場上非常渴市。

記：CHANEL手袋方面，大家又應該選擇甚麼袋款？

M：我會提議大家留意八、九十年代CHANEL的出品，因為由已故的Karl Lagerfeld（媒體暱稱「老佛爺」）設計，很有收藏價值，當然，一些在店舖不輕易購得的特別版亦不容忽視。

記：那麼品牌每季都會推出新的手袋，是否新的設計就欠缺升值能力？

M：當然不是，就以CHANEL為例，她們的Flap Bag就很有收藏和保值能力，加上每季都會在Flap Bag身上注入新意，例如換上tweed面料縫製等。

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記：在拍賣會，又或是市面上購買二手手袋，我們應該要注意甚麼？要俱備甚麼條件方不會出錯購得正貨？

M：揀選有信譽的商戶購買很重要，就以蘇富比為例子，我們有全球專業團隊為大家鑑別手袋真偽，更甚的是如果你想購買某個品牌的手袋，而在市場上尋遍不獲的時候，我們都可以為你搬尋，這方面我們才可以做到呢﹗

Sotheby's En Route

日期：即日起至12月16日

地點：中環皇后大道中20-20B號

記者：何偉雄