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【新冠疫情】多名議員促港府盡快與內地商通關　林健鋒冀北上檢疫名額倍增

政治 17:14 2022/12/07

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身兼行政會議成員的商界議員林健鋒。（林曉君攝）

內地宣布優化疫情防控措施，多名立法會議員促請特區政府，盡快與內地當局商討通關事宜。其中，身兼行政會議成員的商界議員林健鋒期望，港人北上隔離檢疫的名額，盡快增加至2,000個以上；又認為港府應就通關條件和時間表，盡快與內地重啟討論。

就內地衞健委今日公布10點新措施，林健鋒形容，對於本港工商界而言是好消息，強調業界對早日與內地通關已望穿秋水，冀內地當局進一步放寬入境限制。

林健鋒認為，特區政府應向內地爭取，增加港人預約「健康驛站」名額，由目前僅1,000個，先回復至之前2,000個，日後再逐步放寬至最少5,000個。他指出，不少本港公司年底要派人北上進行盤點，不少港人亦希望在內地過年和探親。

另外，他亦促請港府盡快與內地當局，就「點對點」局部通關或全面通關，商討條件和時間表；同時在本港做好相關配套措施，以免屆時出現「倒瀉籮蟹」的情況。他期望，當盡快討論好有關條件後，本港社會各界應上下一心，盡最大努力去實現相關要求，並繼續做好防疫工作。

他亦希望，特區政府可部署內地放寬防疫限制後，香港與內地加強經貿往來，以及文化交流的措施，包括與工商界合作組團到大灣區等。

曾任前食物及衞生局政治助理的選委界立法會議員陳凱欣。（林曉君攝）

曾任前食物及衞生局政治助理的選委界立法會議員陳凱欣亦希望，港府應盡快與內地當局商討，在農曆新年前，增加港人北上隔離檢疫名額。

對於內地最新的優化措施，包括放寬跨省人員流動限制，陳凱欣指出，內地目前已全國自由流通，而香港也是中國的一部份，加上大部份港人已接種疫苗，期望醫務衛生局把握時機，與內地商討通關事宜。

她又認為，港府應研究放寬「安心出行」規定，考慮取消進入商場、街市等處所，需要「掃碼」的規定。

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記者：胡偉明

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