【星二代】陳小春9歲仔參加學校表演曬唱功　應采兒為Jasper鋪路讀清華耶魯

▲ 9歲的Jasper參加學校音樂表演上台唱歌，被指台風似足爸爸陳小春。

老夫少妻陳小春應采兒長期在內地工作密密吸金，要安排大仔陳胤捷（Jasper）一起北上讀書，入讀上海一間雲集星二代的國際學校。日前有網民分享現年9歲的Jasper參加音樂表演，與其他同學站在台上唱歌，甚有爸爸陳小春的影子。

從影片中所見，身穿校服的Jasper與同學們一起站在舞台上唱歌，不過校服長褲太長，Jasper著到打摺，有點似爸爸的穿衣風格。Jasper手持樂譜歌詞本，一邊唱歌一邊隨著音樂搖頭，帶點不羈的感覺。難怪網民形容Jasper的表現十足迷你版陳小春，「台風跟他爸挺像」、「站姿和陳小春一模一樣」、「有嘻哈風範」。

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55歲陳小春和39歲應采兒育有Jasper和2歲細仔HoHo，應采兒對兒子的寄望甚殷，曾坦承自己是一名虎媽，並不時在社交平台分享教仔日常。

曬6種語言惟不懂廣東話

早前她在抖音分享了Jasper展示語天份的短片，除了曬英式和美式英語之外，也懂得以上海話打招呼，又表演「東北話」，用豪邁語氣模仿東北大漢說「試試看」！他還拿著一粒橙陶醉地說起「意大利話」。當媽媽要求講廣東話，Jasper卻被考起，笑著用普通話求饒「我不會」。

▲ 應采兒坦承自己是虎媽，希望兒子將來能升讀世界一流學府如北大、清華、耶魯。（微博圖片）

應采兒多次強調要孩子學好中文，前年拍攝內地綜藝節目中，Jasper帶同中文功課和中文認字遊戲，應采兒要求兒子每天讀寫中文，家庭遊戲就是玩拼字，可是Jasper連「注、波、力、立、現、汪、陣、泡」等字也不認得，令應采兒感到洩氣。

她解釋因為之前香港學校停止面授多時，遂安排Jasper轉往上海讀書，惟上海的中文比香港艱深得多，Jasper學中文學到哭。她更明言希望兒子將來升讀清華大學、北京大學或耶魯大學，對兒子抱有很大期望。

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北上港星最愛上海耀中

曾讀香港耀中國際學校的Jasper，現轉讀上海耀中國際學校，近年雲集北上港星的下一代，包括楊千嬅丁子高兒子Torres、鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸，今個學年王祖藍李亞男的3歲半大女Gabby也入讀上海耀中的幼稚園部。

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而為了讓孩子感受中華文化的「汶萊王子」吳尊，自移居上海後也安排了女兒NeiNei和兒子Max入讀上海耀中，希望他們學好中文，並相信子女日後一定會感激他。NeiNei、Max和Jasper曾一起拍攝內地節目《爸爸去哪兒》而成為好友，有內地媒體曾影到Jasper和Max一起從學校走出來，而兩人同為2013年出生，有機會就讀同一年級。

上海耀中是耀中在內地首間分校，紮根上海近30年，現時上海有5間分校遍布浦西浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

該校於2022-2023學年的小學部學費由29.3萬人民幣（33.1萬港元）至29.9萬（33.8萬港元）不等；中學部則由初中的32.7萬人民幣（約37萬港元）至12、13年級的33.8萬人民幣（約38.3萬港元）不等，學費高昂。

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責任編輯︰王明芳