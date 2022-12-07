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【學界籃球】疫下停課期間違規出賽　男拔參加學界D1籃球決賽資格遭DQ

社會 17:16 2022/12/07

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拔萃男書院學生在上月停課期間違規出賽學界籃球比賽，令男拔隊伍失去該賽事決賽資格。（資料圖片）

傳統名校拔萃男書院因涉違反學界體育比賽防疫措施，在學界籃球比賽被DQ（取消資格）。明日（8日）舉行的「九龍區D1中學校際籃球比賽」決賽，原定由男拔及喇沙書院爭冠，惟香港學界體育聯會（學體會）最新宣布，男拔其中1名球員，因疫情停課而被禁賽期間，仍有出戰上月底四強賽事，故男拔被判棄權，其決賽席位將由英華取代。

男拔於11月25日在四強賽事以40：38擊敗英華，惟學體會網頁今日（12月7日）更新相關賽程，男拔改為被判以0:20落敗，明日下午舉行的決賽改由英華書院對喇沙書院，賽程未有交代修訂原因。

學體會今日（7日）突修訂上月25日舉行男拔對英華的四強賽果。（學體會網頁截圖）

學體會其後回覆TOPick查詢時證實，上月底四強賽事結束後，學體會港島及九龍地域中學分會得悉，男拔派出的其中一名球員，是當天正暫停校內面授課堂或停課的人士，或涉違反《參加 2022-2023 年度學界體育比賽/活動的防疫措施及安排》（9月7日更新版）所指，因疫情正暫停校內面授課堂或停課的人士將被禁止參與比賽/活動。

分會昨日召開特別會議跟進事件，根據校方報告及賽事資料，並按過往同類事件案例，會議決議涉事學校派出違規運動員參賽，故取消該場比賽成績，判以棄權。而根據該會「中學體育運動手冊」比賽制度的第5.4條，「如有學校於淘汰階段棄權，該校將不能參與該項比賽餘下的賽事。該校將不獲發任何獎項，並只可獲取棄權階段的最低分數，以計算入團體積分」，因此涉事學校於本年度男子甲組籃球賽事，將獲取第4名相應的團體積分。

TOPick翻查資料，衞生防護中心曾於上月22日宣布，男拔有新增多於1個班別須停課。

學體會提醒所有會員學校，有責任確保所有參與人士於符合該會規則下參賽，避免再有同類事件發生。

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責任編輯：馮琪雅

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