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【青年發展】青年民建聯就青年四業問題提建議    倡寬免首置印花稅

政治 17:17 2022/12/07

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青民提議，增加資助大學學額，為香港再工業化培育新的人才。（關景騰攝）

港府本月發表首版《青年發展藍圖》，青年民建聯今日就青年發展提出建議。
 
就優化國民教育，提升青年對國家民族的認同和認識方面，青民提議舉辦大型「全國青年交流會」、容許港人參軍、規定公營學校教師需完成《基本法及香港國安法》測試等。
 
鼓勵青年參與公共事務方面，青民建議政府訂明青年在每個諮詢架構的比例；擴大公務員學院招生範圍；並規定十八區關愛隊中有一定比例的青年成員。
 
至於如何解決青年居住和置業需要，青民建議政府推出遠期居屋樓花 ，寬免第一次購買居所的物業印花稅，增建青年宿舍，及參考單人公屋釐定青年宿舍租金。
 
支援青年就業及創業方面，青民建議優化大灣區青年就業計劃、投入更多資源支持青年到海外實習、由基礎教育做起創業教育、在「香港增長組合」中加入投資本地青年創業的比例等。
 
建議把持續進修基金資助上限，增至三萬元，和擴大副學士畢業生往內地升學計劃。

被問及建議是否趕得及納入民青局制訂的青年發展藍圖。青民主席施永泰表示，青民早前已向民青局表達意見，而民青局亦有派代表聆聽意見，相信建議得到局方關注。

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記者：關景騰

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