【死後顯靈】富二代身亡情婦帶子認祖歸宗　法醫一番話令死者自動張口驗DNA

▲ 富二代身亡情婦帶子認祖歸宗，法醫一番話令死者自動張口驗DNA。

人死後會「顯靈」嗎？台灣一名法醫日前接受當地媒體訪問，憶述曾為一名男死者進行DNA採集，需採集死者口腔黏膜。原本遺體已退冰，嘴巴打不開，卻在法醫對死者講出一番話，再輕摸死者下巴，嘴巴便順利被打開。

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綜合台媒報道，台灣法醫高大成接受當地媒體訪問表示，事發在2022年中，台中一名疑似富二代的男子，疑因欠下巨債而選擇離世。死者本身已婚，但卻有婚外情，並與情婦誕下一名私生子。

情婦在得知死者過身後，便希望能讓二人的孩子認祖歸宗，更向死者家屬要求驗DNA，確認親子關係。死者的妻子並不願意，惟在長輩同意下，最終決定進行檢驗程序。

當時遺體存放在台中殯儀館，高大成要在死者嘴巴，採集口腔黏膜進行化驗。但遺體已退冰，於是也無法將死者的口腔打開。此時，高大成就一邊拜，一邊向死者表示：

小孩年紀還很小，是不是你的我不知道。但如果你覺得有可能是你的，那麼就把嘴巴打開，讓我們去比對好不好？拜託。

在講完這番話後，高大成再觸摸死者的下巴，結果其嘴巴就順利打開。此舉令高大成及他的助理都很驚訝，最終檢驗結果出爐，亦證實該名小孩，也真的是死者的遺孤。

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責任編輯：羅嘉欣