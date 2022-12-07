  • 20°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 18:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死後顯靈】富二代身亡情婦帶子認祖歸宗　法醫一番話令死者自動張口驗DNA

健康 17:30 2022/12/07

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

富二代身亡情婦帶子認祖歸宗，法醫一番話令死者自動張口驗DNA。

人死後會「顯靈」嗎？台灣一名法醫日前接受當地媒體訪問，憶述曾為一名男死者進行DNA採集，需採集死者口腔黏膜。原本遺體已退冰，嘴巴打不開，卻在法醫對死者講出一番話，再輕摸死者下巴，嘴巴便順利被打開。

最新影片：

綜合台媒報道，台灣法醫高大成接受當地媒體訪問表示，事發在2022年中，台中一名疑似富二代的男子，疑因欠下巨債而選擇離世。死者本身已婚，但卻有婚外情，並與情婦誕下一名私生子。

情婦在得知死者過身後，便希望能讓二人的孩子認祖歸宗，更向死者家屬要求驗DNA，確認親子關係。死者的妻子並不願意，惟在長輩同意下，最終決定進行檢驗程序。

當時遺體存放在台中殯儀館，高大成要在死者嘴巴，採集口腔黏膜進行化驗。但遺體已退冰，於是也無法將死者的口腔打開。此時，高大成就一邊拜，一邊向死者表示：

小孩年紀還很小，是不是你的我不知道。但如果你覺得有可能是你的，那麼就把嘴巴打開，讓我們去比對好不好？拜託。

在講完這番話後，高大成再觸摸死者的下巴，結果其嘴巴就順利打開。此舉令高大成及他的助理都很驚訝，最終檢驗結果出爐，亦證實該名小孩，也真的是死者的遺孤。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 法醫 結婚 婚外情 台中 台灣

最高瀏覽

【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
13:06 2022/12/06
【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚
16:34 2022/12/06
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚
【情陷網騙】單親港媽陷網騙癡戀「菲律賓藝人」　甘願賣樓籌$160萬救情郎
16:51 2022/12/06
【情陷網騙】單親港媽陷網騙癡戀「菲律賓藝人」　甘願賣樓籌$160萬救情郎