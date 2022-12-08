【減肥謬誤】營養師戳破瘦身失敗死穴　4大減肥謬誤逐一拆解

▲ 點解減肥減極都咁肥？營養師戳破瘦身失敗死穴，4大減肥謬誤逐一拆解。

減磅戰友經常有很多減肥謬誤，但隨着減磅知識增加，大家都有當頭棒喝的醒悟，像以下兩個問題，就是減磅戰友經常感到疑惑的，我也不厭其煩地在這裏解答一下。

1.香蕉糖份太高，減肥不宜？

當然不是。在此，真的要為香蕉這營養豐富的食物「平反」。一條香蕉含大約27克碳水化合物、422毫克鉀質、3克纖維。香蕉裏豐富的糖份，能提供能量給大腦，並可立即補充活動量所需，使人精神，只要適量進食，便不會致肥。

另外，它含豐富鉀質，不但可平衡和促進排走體內鈉質，更可降低血壓；而其水溶性纖維，亦可在小腸中與膽酸結合，將膽酸排出體外，促進消耗體內膽固醇再製造膽酸，從而降低膽固醇。

▲ 香蕉糖份太高，減肥不宜？營養師拆解謬誤。（iStock圖片）

2.減肥期間要有Cheat day？

「Cheat Day」是坊間減肥方法的其中一個宣傳噱頭，意即每周選一天不按照減肥食譜，而吃一些心頭好的食物來獎勵自己。

要成功減肥不反彈，有3大要點︰1、要製造卡路里赤字（即要令熱量攝取少於熱量消耗）；2、要令減重期間減去的重量大部分是脂肪（可達至90%至100%）；3、將減肥時的飲食和運動習慣，融合為自己以後的生活習慣。

剛開始減肥計劃時，為了讓自己容易適應，間中一餐「Cheat Meal」也是可以的。但若果每星期一日的「Cheat Day」，全日任食，卡路里攝取過多，就會容易適得其反，將星期一至六所減去的，立即回升反彈，得不償失，這就是很多人減肥失敗的原因之一。

3.澱粉質會致肥？

「食飯會肥？」是不少人根深柢固的想法，千方百計想着吃少口飯，不夠飽的話，便吃多些餸菜和多喝碗湯。

其實，五穀對人體成長益處甚大，能提供養份和能量給身體和大腦，若選全穀物類，例如白飯混合了糙米、紅米、十穀米、藜麥；又或選全麥麵包，更能提供豐富的維他命B，促進新陳代謝和令人精神；它們含豐富纖維，能幫助腸道蠕動和排便。

吃足夠的米飯不僅可以果腹，也能維持新陳代謝，讓我們避免因吃不夠飯，不夠飽，而吃過多高脂肪的餸菜，尤其一些會提升壞膽固醇菜式的食物，如肥豬肉、排骨、雞翼、魚腩、腸仔、午餐肉等。

4.長時間空腹讓身體燃燒脂肪？

「16︰8」是限時進食斷食減肥方法，限制了每日進食時間在8小時內，務求達到16小時的空腹時間用來「消脂」。聽來好像很神奇，但實際上大多只是因限制了進食時間而減少總卡路里攝取，短期內容易實行。若果是不習慣捱餓的人，或是本身工時很長的，很難堅持。

▲ 減肥沒有捷徑，低脂飲食、持續運動及建立健康生活模式和習慣，才是較健康和持久控制體重的減肥方法。（iStock圖片）

有研究發現，限時進食法比每日平均減低卡路里攝取，容易引致四肢肌肉流失，並會埋下減慢新陳代謝的伏綫，當回復正常飲食後，磅數便立即反彈，體脂節節上升。

減肥沒有捷徑，低脂飲食、持續運動及建立健康生活模式和習慣，才是較健康和持久控制體重的減肥方法。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）