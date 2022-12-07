【鼠患問題】本年度截止上月公屋捕獲1720隻　設網絡錄像監察鼠蹤效果理想

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食物環境衞生署早前公布，2021年全年整體鼠患參考指數為3.1%，有指該指數未必能完全反映實際情況。房屋局局長何永賢今日（7日）表示，房委會於去年至今年在80個重點屋邨，以及於今年至明年，直至上月為止，在50個重點屋邨進行滅鼠行動，其間分別捕獲約2560隻及1720隻老鼠。

立法會議員梁文廣會議上提出政府接獲多少宗涉及公共屋邨鼠患的投訴。何永賢指，房委會轄下公共屋邨過去3年接獲鼠患報告分別為760、740及700宗。房委會亦會每年份階段在重點屋邨進行滅鼠行動，2021至22年度捕獲了2560隻老鼠，本年度截止11月捕獲了1720隻。

她稱，屋邨鼠患問題主要成因為有人餵食動物，垃圾未能妥善清理，商戶未能妥善處理食物殘渣等，未來會加強宣傳，提高居民衞生意識，增加聯合清潔行動，亦會引入科技，目前在鼠患比較嚴重的地方設置了網絡錄像監察系統，配合人工智能動態感應器進行鼠蹤監察，且試驗效果理想，又會設立夜間巡查小隊。

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責任編輯：余思嵐