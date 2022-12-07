【火爆乘客】的士司機未及時戴口罩　乘客狂轟兼教仔：乞衣都不如

▲ 的士司機未及時戴口罩 乘客狂轟兼教仔：乞衣都不如

疫下口罩風波不斷，近日便有乘客便因此與的哥起爭執。網上近日瘋傳一段的士乘客疑不滿的士司機未及時戴口罩，雙方繼而針鋒相對的影片，期間乘客粗口橫飛之餘，言語亦相當侮辱，如指桑罵槐般向身旁的小兒子說教，「第時無嘢做都唔好揸的士啊…呢啲乞衣都不如」。影片曝光後，隨即引發熱議，大部分網民力撐的士司機，並批評涉事父親十分無禮貌。

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有網民於連登討論區上載有關約4分鐘的影片，只見男乘客待一家三口坐進的士車廂後，隨即呼喝司機開窗，正當司機大惑不解時，男乘客便回應「你除咗口罩啊嘛」。儘管司機已解釋見車廂有乘客上車後，已即時將口罩戴上，但對方似乎並不接受，並繼續則怒道：「你頭先咪除咗囉！」，並再次要求司機開窗。

其後，司機再問目的地，男乘客以不耐煩口吻回應「火炭」後，司機亦開始疑似不滿，並自言自語說了句「好似搵交鬧咁，搭車」，令男乖客即時無名火起般大叫「我唔係搵交鬧，我最憎人開工時間不戴（口罩）！」，並多次出言不順指責司機「你呢啲咪就係賤格囉」、「我唔係搵交鬧，我係專登罵啲衰人」、「行你就行啦，咁多嘢講，唔好咁寸」。

期間，兩方不斷唇槍舌劍，而男乘客稍後更因被兒子發現扣錯安全帶而借題發揮，指摘「車都衰啲，人又衰！」，又向更向兒子表示「第時呢，無嘢做都唔好揸的士啊，知唔知啊…」。司機聽後，則反諷指「係啊，做乞衣好過啦！」

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影片接觸尾聲時，男乘客一直未有明確講出目的地，只不停指示司機行駛，令司機不禁問「你而家去邊先？」。由於雙方僵持不下，疑似妻子遂加入「降溫」向司機表示「迴旋處轉右，我要去嗰個方向，我一陣間再話（目的地）畀你聽，好無？」。司機重申「我都要知去邊度先揸到架」，男乘客則晦氣指「你聽我哋指示啦！」。當到達目的地時，男乘客一度不願俾錢，「唔好畀錢佢啊...畀2蚊佢好喇！」，而女乘客則只敷衍表示「行啦」，並催促男乘客下車。

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責任編輯：羅嘉欣