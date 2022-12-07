【新冠疫苗】本周五起成人第3針可打二價疫苗　下周五起可打第5針

▲ 本周五起成人第3針可打二價疫苗，下周五起可打第5針

首批約77萬劑復必泰二價疫苗11月25日到港，港府今（7日）表示，接納由聯合科學委員會及專家顧問團作出的最新建議，宣布由本周五起，市民預約接種第3劑或第4劑疫苗，或康復人士的第2劑或第3劑疫苗時，均可選擇接種復必泰二價疫苗；另成人下周五起可預約接種科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗作為第5劑，或康復人士的第4劑疫苗。

港府今公布最新接種安排，18歲或以上成人本周五起可預約接種復必泰二價疫苗作為第3劑，或康復人士的第2劑疫苗。而為方便有需要人士，在預約系統更新前，18歲或以上市民在接種第三劑（或康復人士的第二劑）疫苗時，亦可即場向在場工作人員要求改為接種復必泰二價疫苗。

另外，已完成接種4劑疫苗的18歲或以上人士，或已接種第3劑及曾受感染的成年康復人士於完成最後一次接種或康復6個月後，下周五起可預約接種第五劑，或康復人士的第4劑疫苗，有關人士可選擇科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。

港府又指，已安排外展醫護團隊到訪安老院和殘疾人士院舍為院友接種復必泰二價疫苗，院舍院友仍可繼續選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗作為其第3、第4或第5劑疫苗。

社會福利署已致函各院舍，向家屬及院友介紹復必泰二價疫苗，以及說明院友已經可以按需要選擇接種第5劑疫苗。如院友希望選擇接種復必泰二價疫苗及／或第5劑疫苗，可以向院舍表達接種意願，政府會盡快安排外展醫護團隊到訪接種。

當局又指會密切留意新冠疫苗包括復必泰二價疫苗的接種情況，並根據本港的新冠疫苗存貨量，定期檢視政府推行的疫苗接種計劃，有需要時按專家評估的好處與風險平衡，以及接種的必要性和迫切性調整接種計劃下不同群組的接種優次。

同時，政府會於明年參考最新的科學證據及專家建議，審視是否需要開展新一輪新冠疫苗接種計劃，包括新冠疫苗接種是否需要恆常化、於計劃下建議須予接種的優先群組，以及透過公私營醫療界別為一般市民及各特定群組例如長者、醫護人員、院舍院友和員工、學校師生等提供的接種安排。

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記者：鄧凱文