【學校動態】英皇書院同學會小學善用彈性課時　藉世界盃推運動價值教育

▲ 英皇書院同學會小學響應世界盃熱潮，舉辦「英小世界盃」。（學校提供相片）

疫情下不時停課，大大影響學生運動參與量，小學生平均每天運動僅15分鐘。位於中西區的英皇書院同學會小學（下稱英小）為改善學生的運動情況，因此響應「世界盃」熱潮，舉辦「英小世界盃」，讓學生從遊戲中學習，並安排學生接觸另類運動項目——欖球及高爾夫球，最後邀請「包山王」香港攀石運動員黎志偉分享逆境自強的精神，從而培養積極參與運動活動，建立學生的健康身心靈。

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辦運動周響應世界盃

為了建立學生的運動興趣及習慣，英小於11月乘四年一度之國際體壇盛事——「世界盃」的熱潮，與家長教師會合辦「英小@運動周2022」。當中以英小世界盃2022為開幕式，全校師生穿上代表不同國家的球衣，走出課室，透過問答比賽、攤位遊戲等方式，了解足球起源、球賽規例及術語等知識，甚至介紹中國古代蹴鞠文化，引入國情教育內容，使學生對中國運動文化有更深刻認識。

校長屈嘉曼表示，學校運用《小學教育課程指引》（試行版）建議的「彈性課時」，創造空間，為學生帶來參與體育活動的機會，營造一個愉快的體育氛圍。同時學校深信學習不應局限於課堂內，應為學生締造更寬廣、豐富和多元化的學習經歷，因此學校在「彈性課時」中引入另類運動項目——欖球及高爾夫球，增加學生的生活體驗、拓寬視野，感受另類運動的樂趣。「在學生心目中，運動可能只有跑步、游泳、羽毛球等，而我們引入另類運動，不但想拓寬學生眼界，更希望幫助學生發掘不同的運動興趣。」

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邀前「包山王」分享自強經歷

英小亦舉辦「逆境自強—包山王黎志偉講座」，邀請了前「包山王」黎志偉分享個人自強奮鬥經歷。黎志偉為香港攀石運動員，有「亞洲攀石王」之稱。曾在攀石界獲獎無數的黎志偉在分享中提及在十年前因意外下半身癱瘓，但他並沒有輕言放棄，努力突破限制，磨鍊出堅毅意志，更藉個人經歷服務不同社群。

透過演講，啟發學生追逐夢想的決心。為了讓師生一嘗「搶包山」的滋味，學校更設置「迷你包山」，搶包山之餘，更可品嚐長洲特產——平安包。活動過後，同學們紛紛以文字表達想法，「你的經歷鼓勵着我，將來遇到困難，我也要積極面對，不放棄。」、「堅持就是勝利，不要輕易放棄，人生總有高低起伏，不要因為某些事影響了自己的發揮，耽誤了自己的前途。」

屈校長認為黎先生的刻苦奮鬥的經歷能啟發人心，而足球運動所帶出的公平、尊重、堅毅、團結等體育精神，以及從蹴鞠認識中國古代文化，都是價值教育的好教材。學校進一步把品德價值教育與體育學習有機結合，自然連繫，令學生擁有強健體魄之餘，亦養育出學生們積極、正面的心靈。

本年度英小在早上安排家長與學生做運動，希望加入家長力量，建立健康生活習活動，此外，學校亦會在全日課時善用學時，在小息、午休時，釋放時間，編排運動項目，讓學生參與不同運動活動，藉此培養學生的運動習慣。

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責任編輯︰王明芳