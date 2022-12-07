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【兒童蛀牙】5歲女童蛀牙疫情兩年沒覆診惡化　慘變蜂窩性組織炎剝9隻爛牙

兒童健康 19:11 2022/12/07

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台灣有名5歲女童蛀牙沒覆診，慘變蜂窩性組織炎，要剝9隻牙。

護齒要從小做起，可是近年受到新冠肺炎疫情影響，有小朋友連看牙醫的計劃也受影響。台灣有名5歲女童，本來只是蛀牙問題，病況輕微不難解決，可是之前疫情期間，家人未有帶她覆診，蛀牙問題惡化，變成需要剝9隻爛牙。

蛀牙變成蜂窩性組織炎

綜合台灣傳媒報道，社團法人中華民國兒童牙科醫學會30週年，昨日（6日）舉行台灣兒童/青少年口腔健康觀察與建議記者會，分享兒童牙醫對2019冠狀病毒疾病疫情期間的臨床觀察，當中有一位幼童案例引起關注，提醒家長要好好關注小朋友牙齒問題，病向淺中醫。

最新影片︰

牙醫陳俊志表示，有名5歲女童本來就有蛀牙問題，因為疫情關係兩年多沒有覆診，演變成蜂窩性組織炎，牙齒問題惡化，變成需要全身麻醉剝掉9隻爛牙。另外有一名5歲女童則是因嚴重蛀牙造成門牙神經病變，同樣因為家長擔心疫情，在兩年多未有帶小女孩覆診令牙齒問題變得嚴重，影響日後恆齒成長，需進行手術才解決。

常飲含糖飲料小心蛀牙

除了幼童的案例之外，另有位青少年近兩年沒有看過牙醫，他經常飲用含糖飲料加上疏於清潔口腔，造成嚴重的蛀牙，同時伴隨脫鈣與牙齦發炎。

兒童牙科醫學會副理事長柯萱蓼在記者會上表示，孩子出生時不僅乳齒生長，其實恆齒也同步在發育，若蛀牙嚴重甚至長膿包、蜂窩性組織炎，較難保留牙根，國外曾有因牙科造成蜂窩性組織炎而過世的兒童病例，不可忽視。

及早建立兒童護齒習慣

調查指出疫情期間有約20%患者未覆診，牙醫建議家長宜及早帶小朋友看牙，在關鍵時刻提供預防性口腔護理機會，減少治療痛苦之外，也連帶降低家庭支出和時間成本，因為若果牙齒問題未有及時處理而惡化起來，治牙齒的醫療費會更高。

兒童牙科醫學會呼籲家長從小為小朋友建立護齒習慣，把握「口腔保健123」原則，1歲前嬰兒時期開始每半年進行口腔檢查；每日刷牙至少2次；以及注意3類食物，多吃不容易造成蛀牙的蛋白質、高纖食物與脂肪、水，而添加糖的食品如蛋糕、果汁、調味牛奶等少吃。

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責任編輯︰王明芳

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