【單親爸爸】兒子未夠3個月被母拋棄 最強單親爸：最大挑戰是旁人目光

▲ 一路走來不容易，加油！

全球離婚率高企，單親家庭在社會上很常見。台灣「地表最強單親爸」森爸選擇開了社交媒體與同路人交流單親育兒心得，用照片和文字紀錄兒子Ayden的成長點滴，從照片所見兩父子經常去旅行，他無微不至地照顧著兒子。森爸接受TOPick訪問時坦言，作為單親家庭最大的挑戰，不是如何教育小孩，而是旁人的目光！

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社會普遍認為男人不懂得養小孩

森爸透露，前妻在生下孩子不到3個月就離開家庭，在兒子成長的過程中，可以說是沒有「媽媽」這個角色，他覺得自己父兼母職最大的挑戰並不是在照顧日常起居或育兒方面，而是旁人的目光，

在單親家庭中，孩子看到的是會與不會，取決於能力而非性別。尤其是華人社會中，一聽到孩子從小沒有母親照護，大概都會皺眉頭。其實「男人不懂得養小孩」的主觀認定，這種根深蒂固的社會規範，才是最難搞的啊。天底下的新手爸媽都很辛苦，單親並沒有讓我特別辛苦。該把的屎尿、該做的家務三餐、該操的心、該繳的帳單並不會因為單親而減半。難的是令人感到挫折的時刻，只能一個人默默承擔，不得抱怨。

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不為孩子維繫婚姻

森爸雖然沒有透露離婚的原因，但當知道夫妻緣盡時，不會為了孩子強行維繫婚姻：

如果父母婚姻不幸福，孩子小小的心靈往往會覺得是自己的錯，自己才是導致爸爸媽媽不合的罪人累贅，這已經是被心理醫師證實的活生生範例。在舊時代「為了孩子繼續堅持」，只是「社會期待價值正確」的藉口，想堅持的話，應該先找為婚姻努力的理由。人都是先有伴侶才有孩子，如果兩人真的無法再繼續走下去，那也務必承擔起結束關係的責任。

對於兒子長大後可能會追問媽媽離開的原因，森爸直言屆時會如實告知，「我會誠實的回答所有他想知道的事情，絕對不加油添醋也不抹黑他的生母。」

他希望用身教令兒子成為溫柔的人，能夠走自己想走的路，「孩子會走出自己的前途。但我希望兒子是一個溫柔的人，他將會有單親這個「弱點」，我必須遺憾地說，他生活的社會並不溫柔，所以他更要溫柔。他不需要大富大貴，也不需要當一個改變世界的人，但要記得成為一個不被世界改變的人、莫忘初心的人。」

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家庭是否完整在於愛

對於自己的婚姻失敗，會否怕影響兒子的情觀及家庭觀?森爸想分享作家張曼娟的一段話

如果教養者心平氣和，充滿正能量，孩子在愛中成長，這樣的家庭也是完整的。家庭是否完整，不在於『多少人在』，而是『在的人』有愛。愛，如此抽象的東西，卻勝過一切物質。因為自己看過身邊太多悲慘故事，在缺乏溝通、滿目瘡痍、衝突不斷的扭曲環境下成長，比有100%愛的單親家庭的孩子可憐多了。

森爸的社交網充滿兩父子的旅行照片，很多單親家長都很怕帶孩子出門，深怕照顧不周出意外，對此他就覺得最重要有嘗試的心，如果只是迴避旅途上可能發生的意外，就永遠不會啟程，

漫漫人生中，你所擔心、不安、煩惱的事，大部分都不會發生。如同教養，保守派的父母怕孩子失敗，怕到連他們都還沒嘗試之前，就覺得成功不會屬於我們。

容許在不危險的情況下讓孩子探索

對於兒子的頑皮事，很多家長可能會用打鬧去令孩子乖，不過森爸卻用「看戲」的態度看，他分享表示，兒子曾經在他洗澡時偷偷玩馬桶水，「孩子們不是『故意』不聽話。別千方百計要讓孩子「乖」，父母不應該以成人的角度，去看待孩子的行為。有些爸媽可能會覺得孩子在亂搞，完全禁止了孩子探索環境探索本能，我一直是以謙卑(看戲)的態度看待，允許孩子不少框架外的自由。」

他鼓勵父母在沒有立即危險的狀況下，就讓他去吧，每一個小小的身軀裡，都隱藏著一個神聖又偉大的靈魂。未來的日子還很長，被問到會否再婚？他坦言持開放的態度，不過現在沒有餘力談感情，很有可能為了兒子就維持獨身。

單親的爸媽不要忘記自己的夢想

他希望所有的單親爸媽在都不要忘記自己的夢想，要出自己想要的模樣，

想跟單親的朋友們說，少了旅伴的旅程縱使不完美，但沿途所見的壯麗風光和精彩奇遇，還是足以讓我們不虛此行。

對於為何自稱是「地表最強的單親爸」，他笑說這是朋友開玩笑給他的封號，不過他從來沒有懷疑過自己無法勝任，他自言要成為一位有自信的單親家長！食衣住行一手包辦全年無休，「你必須要有絕對的自信，為孩子所做的一切真的對孩子好，不然很難走下去。」

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IG:𝕊𝕖𝕟森爸×𝔸𝕪𝕕𝕖𝕟阿吉寶

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記者:陳麗薇