【嚴懲亂拋垃圾】亂拋垃圾定額罰款將提升至3千元　市民：兼罰屢犯者清潔街道

▲ 提高亂拋垃圾罰款。 ( 梁偉榮攝)

政府建議提高店舖阻街定額罰款，將由1500元提升至6000元，亂拋垃圾定額罰款亦會增加至3000元。當局目標在明年年中推出，預計最快明年第二季向立法會提交修例草案。

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就讀大學三年級的梁同學表示，提高罰款對亂拋垃圾情況沒太大幫助，因為很少看到執法人員檢控，認為應該加強人手巡查及票控才有實質意義，而且對缺德者起不到阻嚇作用，他們一般都會看清周圍環境後才亂拋垃圾，不過長者若一時不小心拋垃圾被罰款3千元就會構成很大壓力。

另外一名市民徐先生在上海街經營小食店，指贊成定額罰款加至6千元，因為他們沒有放置雜物在店外，所以不擔心，透露4年前曾在店外曾擺放雜物被食環處口頭警告，他覺得近月食環處已加強巡查，所以附近店舖都已經收斂，相信將來罰款加至6千元都不會轉嫁到消費者。

市民霍女士亦贊成增加罰款，因為很多年都無提高金額了，最近車費及生活開支均上升，所以很應該提升拋垃圾罰款，保持社會清潔是每個香港人的責任，根本不應亂拋垃圾，認為最有效方法除了提高罰款外，亦可罰屢犯人士清潔街道補償。

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記者：曾秋文