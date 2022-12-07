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群星現身倫敦出席《阿凡達：水之道》 全球首映　首輪影評出爐激讚

娛樂 17:59 2022/12/07

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

薛歌妮韋花、琦溫斯莉。

全球影迷引頸以待的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）將於12月14日晚搶先美國獻映，而電影的全球首映禮亦於香港時間今日凌晨 (倫敦時間12月6日黃昏) 在倫敦李斯特廣場 (Leicester Square) 舉行。

監製、編導占士金馬倫 (James Cameron)、監製Jon Landau 與一眾演員現身，包括：森禾霍頓 （Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）、薛歌妮韋花 （Sigourney Weaver）、史提芬朗 （Stephen Lang）、琦溫斯莉（Kate Winslet）、Joel David Moore、Jamie Flatters、Trinity Jo-Li Bliss、Jack Champion、Brendan Cowell、Bailey Bass，星光熠熠。

琦溫斯莉

琦溫斯莉再落水

《阿凡達：水之道》今次挑戰拍攝水中奇幻世界，眾星皆需用大量時間在水中拍攝，大大增加演出難度。同時，金像影后琦溫斯莉驚喜加盟，也是她繼《鐵達尼號》（Titanic）後再在占士金馬倫的鏡頭下於水中演出。

琦溫斯莉笑言，今次的水溫溫暖得多，而且拍攝過程十分精采。她需要訓練在水中屏著呼吸，又學習Na’vi語言，相當有趣，更透露拍攝期間，最強的紀錄是在水中停止呼吸7分15秒，簡直是能人所不能。

首輪影評出爐

另外，首輪影評出爐，外媒一致激讚，比如：「入場前已相信占士金馬倫在《阿凡達：水之道》會再度提升特技的層次，但今次的畫面簡直是超乎想像！精采的鏡頭一幕接一幕，目不暇給。」（ Peri Nemiroff, Collider）、「《阿凡達：水之道》運用大量3D及令人嘆為觀止的景色，成為一齣視覺效果鉅製。」（Ian Sandwell,Digital Spy）等。

而《忘形水》（The Shape of Water）金像大導哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）表示：「《阿凡達：水之道》是一個驚人的成就！電影以史詩式的規模呈現壯麗的景色與情感，登峰造極！」

最新影片推介：王詠珩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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