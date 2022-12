群星現身倫敦出席《阿凡達：水之道》 全球首映　首輪影評出爐激讚

▲ 薛歌妮韋花、琦溫斯莉。

全球影迷引頸以待的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於12月14日晚搶先美國獻映,而電影的全球首映禮亦於香港時間今日凌晨 (倫敦時間12月6日黃昏) 在倫敦李斯特廣場 (Leicester Square) 舉行。

監製、編導占士金馬倫 (James Cameron)、監製Jon Landau 與一眾演員現身,包括:森禾霍頓 (Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldaña)、薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver)、史提芬朗 (Stephen Lang)、琦溫斯莉(Kate Winslet)、Joel David Moore、Jamie Flatters、Trinity Jo-Li Bliss、Jack Champion、Brendan Cowell、Bailey Bass,星光熠熠。

▲ 琦溫斯莉

琦溫斯莉再落水

《阿凡達:水之道》今次挑戰拍攝水中奇幻世界,眾星皆需用大量時間在水中拍攝,大大增加演出難度。同時,金像影后琦溫斯莉驚喜加盟,也是她繼《鐵達尼號》(Titanic)後再在占士金馬倫的鏡頭下於水中演出。

琦溫斯莉笑言,今次的水溫溫暖得多,而且拍攝過程十分精采。她需要訓練在水中屏著呼吸,又學習Na’vi語言,相當有趣,更透露拍攝期間,最強的紀錄是在水中停止呼吸7分15秒,簡直是能人所不能。

首輪影評出爐

另外,首輪影評出爐,外媒一致激讚,比如:「入場前已相信占士金馬倫在《阿凡達:水之道》會再度提升特技的層次,但今次的畫面簡直是超乎想像!精采的鏡頭一幕接一幕,目不暇給。」( Peri Nemiroff, Collider)、「《阿凡達:水之道》運用大量3D及令人嘆為觀止的景色,成為一齣視覺效果鉅製。」(Ian Sandwell,Digital Spy)等。

而《忘形水》(The Shape of Water)金像大導哥連慕迪多奴(Guillermo del Toro)表示:「《阿凡達:水之道》是一個驚人的成就!電影以史詩式的規模呈現壯麗的景色與情感,登峰造極!」

