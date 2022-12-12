【330故事館】17年創作逾5000件軟陶　自閉症藝術家盧業能將辦個展分享快樂

▲ 自閉症藝術家盧業能將舉辦軟陶藝術展。

自閉症人士盧業能在新生精神康復會的庇護工場內，有一張專門用來製作軟陶的工作枱，每個工作天，他都會如常安坐在那張枱上製作軟陶作品，重重覆覆的做著各種步驟——切、搓、拉、捏、烘。十七年來，他累積的軟陶作品超過五千件，由小杯、花瓶到玻璃擺設，業能的手藝越來越純熟，作品不單色彩豐富，圖案更是變化多端未見重覆。

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藝術創作讓沉默寡言的業能，找到一種能夠稱心地去表達自己、與世界交流的方式。

▲ 創作軟陶藝已逾十七年，自閉症人士盧業能希望向公眾推廣軟陶藝術，讓更多人透過創作軟陶來享受快樂。

業能於童年時已很喜愛線條及幾何圖案，最初家人只知他特別喜歡樓盤說明書的圖則，原來這些圖則在他眼中是美麗的圖畫，也是他的藝術養份。他與姐姐一起在主流學校讀書、成長，畢業後，他到新生精神康復會的庇護工場接受職業復康訓練，有次，中心為學員舉辦興趣班，業能主動報名參加了軟陶拼貼班，人生從此改寫——上課後，學員都拿著用軟陶（即低溫泥）製成的珠仔、手鏈滿載而歸，他則主動問導師：「我可唔可以轉顏色？」

▲ 自閉症人士藝術家盧業能，對於色彩和圖案具有獨特敏銳的觸覺，擅長以低溫泥，運用不同的顏色、線條創作出不同造型和構圖的軟陶手工藝品。

導師由此發現了業能對軟陶的興趣，開始給他相關圖書去研習更多軟陶的製作技巧。漸漸，業能開始融會貫通，以不同顏色的軟陶，如手拉糖般搓成有圖案的長條，切成薄片後，再將不同花紋的軟陶片貼在玻璃或木製器皿上，拼砌出獨特排列，經過低溫烘焗而成軟陶作品。他的風格看來彷如手畫彩繪，其實是陶泥的拼貼效果，讓人印象深刻。他更多次在本地或國際的殘疾人士藝術比賽中獲獎，在過去十年，他已舉辦過兩次軟陶創作個人展覽。

一如許多自閉症人士，業能並不擅於言語表達或與別人溝通交流，但有次，一位曾經來看他展覽的市民在街上認出了他，冒眛上前與他及其姐姐打招呼，盛讚業能的作品，他聽著就微微笑了。這一幕姐姐看在眼裡甚感窩心，因為這些微動作，反映業能對軟陶的熱愛，還有多年來付出的努力得到認同。

▲ 軟陶藝術也可以是一種「330小休息」的方法，讓人療癒身心。

業能即將舉行第三次個人展覽——『能』分享快樂軟陶藝術展，展出多件他近年在疫情期間所創作的新作品。軟陶創作是他的「330小休息」方法之一，所以他也希望藉展覽與公眾分享軟陶藝術創作所帶來的快樂。新生會推出「dayday330」行動，鼓勵每個人每天在稱心的時間、以適合自己的方式進行「330小休息」(330 micro break)，關心自己的身心靈健康。「分享快樂」亦是其中一個「330小休息」的方法。當我們與別人分享快樂時，以專注、肯定、熱切的態度回應，會令快樂感有所提升，讓彼此更享受、更投入於這份美好的相處時間當中。

『能』分享快樂軟陶藝術展將於12月16日至19日（周五至周六上午10:30至晚上9時；周日至周一上午10:30至晚上7:30）在Space330舉行（九龍太子道西194號一樓，金龍校服樓上），歡迎公眾人士免費參觀，一起走進業能的創作世界，感受軟陶藝術所帶來的快樂。展覽詳情可瀏覽網址︰https://bit.ly/NangExhibition2022

標題經TOPick編輯修改，原題為《自閉症藝術家盧業能 創作軟陶17年 將辦個展分享快樂》