【馬路英雄】袁偉豪成人夫後未忘音樂夢　婚後更識關心張寶兒透露造人計劃

若從當年勝出「Yes！校花校草選舉」計起，袁偉豪（Benjamin）出道已25年。仍在求學的他因「校草」之名而獲得參演當年的賣座電影如《新古惑仔之少年激鬥篇》、《烈火戰車2極速傳說》等，直至2007年當選「香港先生」，正式加入電視台成為藝人。現已成家立室的他，仍有不少夢想，包括跨界入樂壇做歌手。

由歌手涉足影視的例子多不勝數，相反拍劇演戲的明星，卻鮮有發展歌唱事業，像Benjamin親身包辦曲詞編監唱，一人身兼五職的，更是不多見。如此投入，少點熱情都成不了事。「的確很滿足，因為這首《馬路英雄》自己參與的程度很大。」

曲詞以外，他在編曲方面亦花盡心思。「最開心是，整首歌曲的配樂編排亦可以親自參與，尤其在聲音錄製方面，我們希望讓聽眾可同時感受到馬路上駕車的危機與暢快感覺。」

▲ （湯致遠攝）

有着音樂創作夢的Benjamin，兩年前推出第一首個人創作《你與你的另一半》，以歌曲放閃，唱出新婚生活的甜蜜溫馨，由他作曲、太太填詞，是二人的「愛情結晶」。這次獨力完成的作品，風格一轉，既陽剛又詼諧打趣。「歌曲靈感來自我在馬路上駕車的各種經歷和所見，想以一種幽默的形式表達出來。」

Benjamin以簡單直白的方式列舉不少現實在馬路上所見情況，副歌部分的「Boom Ba擺ya擺下無打燈超速cut 綫 P仔週街見」及「Bom你又擺ya擺吓咖啡哥幫你出票心肝卜卜跳」等歌詞，駕車一族聽見或會忍俊不禁。

期待與音樂人合作

參與其中又能話事的感覺令人滿足，但原來Benjamin亦期待與更多音樂界前輩合作。「其實今次能成就這首歌和MV，已經得到很多人和團隊的幫忙。自己也希望與更多不同的人合作，但我想前題是自己要做多一點，讓大家看見我的誠意。」

行動就是誠意的體現，Benjamin自言一直有寫歌，未來也會繼續，讓自己累積更多作品。

現在播映中的電視劇《法證先鋒V》，Benjamin在當中飾演一名有失眠問題的高級督察「井Sir」，兇悍捉賊的同時亦展現強者的另一面，是位個人風格獨特的執法人員。

曾演過拳拳到肉的「牙佬」，饒勇鬥狠的形象植根觀眾的心，然而近年主演的大多是警探、督察角色如《鐵探》中的垶Sir、《使徒行者3》徐Sir、《廉政行動2022》唐Sir等。問他會否心思思想拍、或挑戰搞笑角色，他直言自己早年也有拍。「當時比較年輕，因為拍喜劇需要很多能量，好攰㗎！不過的確現在會想再試。」

談到未來希望嘗試的角色類型，Benjamin坦言演員身份被動，「命定」角色可遇不可求：「我等緊一個令我『觸動』嘅角色。」語畢即補上一句：「不過演員生命就是這麼一回事，遇到的角色無論是甚麼，都要盡全力做。」

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曾在訪問中被同劇演員取笑講嘢悶的他，其實在綜藝節目中一點也不悶。兩年前主持的真人騷節目《兩個小生去Camping》，與周柏豪兩個大男孩一起上山下海玩露營，男生間互相玩鬧取笑，既自然又有點溫馨，加上由男藝人下廚野炊，可觀性大增，讓兩人在當年的台慶頒獎典禮上取得最佳主持。

而讓他與太太拉上紅綫的另一節目《打工捱世界》，同樣屬於「出走型」節目，並非典型坐定定的訪談，這麼看來，Benjamin的主持風格更傾向於融入生活感。「如果是那種要正正經經的主持，我相信我不會合格，但若是之前那兩種節目，我自己更喜歡，也更掌握到節奏，而且更真實。」

最新影片：王詠珩訪問

成人夫後更懂表達

對於藝人而言，「真實」二字既甜又苦，想向大眾展示真心一面，卻又難以保證不被誤解，如何拿捏分寸，似乎正是娛樂圈中人的生存之道。今年41歲的Benjamin，一直以來不避諱感情事，與太太張寶兒的戀情以至婚事，多年來卻一直被議論。

Benjamin的好朋友黃翠如曾在節目上大讚張寶兒的出現和支持，令男方獲得力量，得以投入自己喜歡的事。

成為夫妻兩年來，正值疫情肆虐，工作或外遊機會都大減，反令二人恩愛更勝拍拖時期。「其實我個人拍拖時反而不太懂得浪漫或甜蜜舉動，因為會放在心。但沒想到結了婚後，自己更多了表達，會多抱抱她，會更多關心，所以比婚前更sweet。」

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藝人夫妻有了名份，即使出門約會也不再忌諱眼光，可以大方拖手搭肩，甚至互相成為對方的「專屬接送司機」。

直言非常享受當下二人世界的Benjamin，被問到有沒有想過為家庭增添新成員，反應相當快，笑着反問：「新成員？你指一隻狗？一定是小朋友嗎？不過我們的確有計劃，但一切隨緣，若果有的話當然非常開心。」

場地：Studio Meta

記者：王嵐