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【減肥大作戰】入冬吃煲仔飯暖身　8款常見煲仔飯熱量排行榜

保健美顏 11:06 2022/12/08

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

入冬吃煲仔飯暖身，8款常見煲仔飯熱量排行榜。

天氣逐漸轉涼，「煲仔飯」就是冬季暖身的熱門食物之選。營養師JC整理出8款常見煲仔飯熱量排行榜，方便想吃煲仔飯又怕肥的人士參考。

最新影片：

香港營養師學會認可營養師Miss JC在Instagram發文，將8款煲仔飯分類為最邪惡、一般可接受及低脂高蛋白三大類型。

點擊大圖獲取8款煲仔飯熱量詳情

    點擊圖片放大
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在邪惡款式中，「雙腸臘味煲仔飯」的臘腸、膶腸及臘肉脂肪率極高，尤其是臘腸和臘肉，每100克有接近50克脂肪。而「土魷蒸肉餅煲仔飯」的肉餅含有頗多肥豬肉，脂肪率不容忽視。最後，「鳳爪排骨煲仔飯」的鳳爪和排骨都非常高脂，每100克可食用部分的鳳爪和排骨，分別有16.4克和23.6克的脂肪。

JC特別推薦「田雞煲仔飯」，因其中的田雞屬於低脂、高蛋白食物，多吃無妨，屬於煲仔飯中的「天使之選」。她亦建議，若選擇較高脂肪高熱量的邪惡煲仔飯，最好和朋友一起分享進食，將熱量平攤，就能避免一餐攝取過量。

內容獲「營養師JC」授權轉載。

營養師Miss JC。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有FacebookIG網站

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責任編輯：張沛

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