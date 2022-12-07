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【起底】因金錢糾紛於社交平台披露他人資料　36歲女子被起訴　

社會 18:14 2022/12/07

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個人資料私隱專員公署落案起訴一名36歲中國籍女子。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（7日）落案起訴一名36歲中國籍女子，因金錢糾紛在14個社交平台群組披露兩人個人資料。案件將於本月12日上午在沙田裁判法院首次提堂。

私隱專員公署指出，今次是自相關條例生效以來，第4宗落案起訴「起底」罪行的個案。公署指，調查顯示被告從事網上買賣活動，事主曾是其供應商，二人之間的商業關係其後演變成金錢糾紛。被告涉於2021年12月期間，在社交媒體平台14個不同群組發文，聲稱有人騙財，文中披露事主與其丈夫的個人資料，包括中文姓名、電話號碼及相片。公署於今年7月26日拘捕被告。

公署指，根據《私隱條例》第64(3A)條，如任何人在未獲資料當事人的相關同意下，披露當事人的個人資料，以導致當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或罔顧是否會使當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪。任何人違反第64(3A) 條所訂罪行，一經定罪，可被處罰款10萬元及監禁2年。

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責任編輯：黃悅晴

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