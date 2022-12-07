【周末好去處】何百里何紀嵐舉行水墨藝術展　父子合力創作逾40幅作品

▲ 何百里何紀嵐舉行水墨藝術展。

香港中藝畫廊於12月5日至2023年2月28日舉行《意·韻·剛·柔：何百里、何紀嵐水墨聯展》,日前舉辦開幕活動。是次展覽展出兩父子的匠心之作40餘件，囊括何百里極具代表性的「何家山水」系列、何紀嵐的先鋒性水墨藝術，以及二人新近合力創作的水墨小品，充分彰顯水墨經由傳承和創新後煥發的魅力。

開幕禮上，華潤物業董事長兼中藝（香港）董事長包燕飛表示，此次大展包含著何百里、何紀嵐這對畫壇父子對水墨藝術的創新情懷。兩位元藝術家的作品交相輝映，充滿蓬勃的創造力。香港故宮博物館館長吳志華表示，在中藝這個平台，更要畫好中國藝術。

▲ 日前舉辦開幕活動。

中藝（Chinese Arts & Crafts）自1959年成立以來，秉持「華夏文化，時尚生活」的理念，為推廣華夏傳統文化藝術精粹不遺餘力，今年推出全新中藝畫廊後得到業內的好評以及藝術愛好者和藏家的支持。

▲ 展出多幅水墨小品。

當中先後有匯聚20多位香港頂級大師的開幕展覽「墨·韻」、設計師靳埭強伉儷聯展，至水墨藝術大師何百里、何紀嵐的《意·韻·剛·柔》水墨聯展。

《意·韻·剛·柔》水墨聯展

地址：灣仔港灣道28號灣景中心2字樓

記者：Eric