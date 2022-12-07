  • 20°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】何百里何紀嵐舉行水墨藝術展　父子合力創作逾40幅作品

休閒消費 18:22 2022/12/07

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

何百里何紀嵐舉行水墨藝術展。

香港中藝畫廊於12月5日至2023年2月28日舉行《意·韻·剛·柔：何百里、何紀嵐水墨聯展》,日前舉辦開幕活動。是次展覽展出兩父子的匠心之作40餘件，囊括何百里極具代表性的「何家山水」系列、何紀嵐的先鋒性水墨藝術，以及二人新近合力創作的水墨小品，充分彰顯水墨經由傳承和創新後煥發的魅力。

開幕禮上，華潤物業董事長兼中藝（香港）董事長包燕飛表示，此次大展包含著何百里、何紀嵐這對畫壇父子對水墨藝術的創新情懷。兩位元藝術家的作品交相輝映，充滿蓬勃的創造力。香港故宮博物館館長吳志華表示，在中藝這個平台，更要畫好中國藝術。

日前舉辦開幕活動。

中藝（Chinese Arts & Crafts）自1959年成立以來，秉持「華夏文化，時尚生活」的理念，為推廣華夏傳統文化藝術精粹不遺餘力，今年推出全新中藝畫廊後得到業內的好評以及藝術愛好者和藏家的支持。

展出多幅水墨小品。

當中先後有匯聚20多位香港頂級大師的開幕展覽「墨·韻」、設計師靳埭強伉儷聯展，至水墨藝術大師何百里、何紀嵐的《意·韻·剛·柔》水墨聯展。

《意·韻·剛·柔》水墨聯展

地址：灣仔港灣道28號灣景中心2字樓

記者：Eric

相關文章

【聖誕禮物】「LOG-ON聖誕小鎮」登陸時代廣場　LuLu豬歡樂時光主題打卡位
14:09 2022/11/17
【聖誕禮物】「LOG-ON聖誕小鎮」登陸時代廣場　LuLu豬歡樂時光主題打卡位
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
13:14 2022/12/02
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
12:21 2022/12/02
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】

你可能感興趣

【聖誕禮物】「LOG-ON聖誕小鎮」登陸時代廣場　LuLu豬歡樂時光主題打卡位
14:09 2022/11/17
【聖誕禮物】「LOG-ON聖誕小鎮」登陸時代廣場　LuLu豬歡樂時光主題打卡位
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
13:14 2022/12/02
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
12:21 2022/12/02
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
文娛藝術 博物館 好去處

最高瀏覽

【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
13:06 2022/12/06
【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚
16:34 2022/12/06
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚
【情陷網騙】單親港媽陷網騙癡戀「菲律賓藝人」　甘願賣樓籌$160萬救情郎
16:51 2022/12/06
【情陷網騙】單親港媽陷網騙癡戀「菲律賓藝人」　甘願賣樓籌$160萬救情郎