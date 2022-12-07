【美食速報】意式雪糕店免費派50份炒雪糕　20種口味選擇＋生日月份送甜品

▲ Holly Brown 荔枝角D2店推出全港首創炒雪糕系列。（圖片由餐廳提供）

Holly Brown 荔枝角D2店全新推出炒雪糕系列，推出首日限量免費派發50份！全新即叫即炒雪糕系列，多達20種口味的炒雪糕任君選擇，並將於推出發售首日12月10日下午3點，於Holly Brown荔枝角D2店限量免費派發50份，先到先得。除此之外Holly Brown更推出4-Courses Fry Gelato Dinner Set，包含前菜、主菜、飲品及甜品，甜品可選單件蛋糕或意式炒雪糕，適位各位雪糕控！

全港首創炒雪糕系列登場

▲ （圖片由餐廳提供）

餐廳將全港首創的即叫即炒雪糕系列帶來荔枝角D2店，於12月10日(星期六)下午4時起正式發售，Gelato以意大利原料製作，炒雪糕均為即叫即炒，顧客可以看到店員製作過程。客人可選擇單點炒雪糕Fry Gelato（HK$88）點選首次推出的「4-Courses Fry Gelato Dinner Set」，價錢由HK$208起品嘗前菜、主菜、飲品及甜品，甜品可選單件蛋糕或新登場的意式炒雪糕。

打卡款式推介「Holly Starlet」，以藍色雲呢拿意式雪糕，加上彩虹糖和蜜糖星星，色彩繽紛打卡一流。亦有不同特色口味如Mint Amor或Minie Mo，以不同口味gelato如薄荷gelato或牛奶gelato，再配以朱古力醬、朱古力碎、oreo等。為慶祝推出全港首創炒雪糕系列，Holly Brown荔枝角D2店將於推出發售首日12月10日下午3點起限量免費派發50份。

$198 90分鐘任飲任食Pizza & Wine

▲ （圖片由餐廳提供）

為滿足各大胃王及飲酒達人，Holly Brown 及Cabin Crew Coffee by Holly Brown全線推出90分鐘任飲任食Pizza & Wine。全店薄餅均由自家製麵團製成，餅底有厚度，脆中帶點煙韌，共設有5款口味任點任食。口味方面包括多國主題如大板燒薄餅、韓式泡菜薄餅、夏威夷薄餅、瑪嘉麗塔薄餅及辣肉腸薄餅。飲品方面可以按喜好自選自由暢飲House Wine，Beer或Juice系列，共有10種不同飲品以供選擇。

限定生日月份惠顧即送打卡甜點Danish Toast

▲ （圖片由餐廳提供）

光顧Holly Brown荔枝角及尖沙咀店，會送其中一款招牌甜品——Danish Toast，在熱辣辣的Toast裡面充滿不同配料，如Gelato、脆脆等。客人於生日月份光顧，即可獲贈一款是日精選Danish Toast（價值HK$128起）。

餐廳全線主打西式美食，推介款式聖誕月新推出的慢煮西班牙黑毛豬鞍架配蘋果醬，慢煮西班牙乳豬配薯角及泰式香草虎蝦意大利粉。以上套餐已配有前菜、主菜、飲品及甜品，套餐價錢由HK$208起。

慢煮西班牙黑毛豬鞍架配蘋果醬為聖誕月新菜式，黑毛豬鞍架以58度慢煮3小時，西班牙黑毛豬肥美， 肉味濃郁，再配上秘制蘋果醬，香甜開胃，廚師推介慢煮西班牙乳豬配薯角特以58°C慢煮10小時，香濃惹味。泰式香草虎蝦意大利粉以秘制泰式香草醬汁製作而成，酸辣開胃。

Holly Brown Coffee Roasters

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期地下1號舖

地址：中環士丹利街22號地下

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓228號舖

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責任編緝：蕭雅文