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【版權條例】立法會三讀通過版權條例草案　丘應樺稱不會影響言論自由

政治 18:30 2022/12/07

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丘應樺表示，不會收窄公眾的言論自由。（資料圖片）

立法會今日（7日）三讀通過《2022年版權（修訂）條例草案》。有議員擔心造成寒蟬效應，呼籲當局加強宣傳，釋除公眾疑慮，商務及經濟發展局局長丘應樺強調，修例不會收窄創作及言論自由。

草案建議為版權擁有人引入「專有傳播權利」，並訂定相關侵權行為的刑事法律責任，研究、教育、批評、評論和報道時事等目的可獲豁免。

法案委員會主席、選委界議員馬逢國表示，作為前資深電影工作者，明白版權保障對與創作有關的行業是生死攸關的事情。他指出，在數碼環境下，保護版權十分重要，對《版權條例》修訂曾因為反對派拉布，兩次未能在立法會通過感到遺憾，導致本港相關條例落後鄰近地區超過10年。馬續指，有人認為修例會救扼殺創作及言論自由，但條例已平衡了不同持份者權益，不旦沒有扼殺創作自由，反而是鞏固香港的國際地位及聲譽。

新思維主席狄志遠則表示，有人或認為以往的反對聲音過份政治化或妖魔化修例，不同意他們的行為，但不代表反對聲音的理據沒有意思。他指出，有不少團體和市民擔憂修例影響創作及言論自由，而當局未有清晰定義豁免範圍，亦未有提供指引舉例說明，令市民擔心誤墮法網，造成寒蟬效應，因此建議丘應樺局長表明修例不會影響言論自由。

丘應樺表示，草案可加強數碼環境的版權保護，強調不會收窄公眾的言論自由，反而比現行法例提供更多豁免。他又表示，當局會加強宣傳，釋除公眾疑慮。

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記者：趙居逸

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