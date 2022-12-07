【碳中和】九巴首輛雙層電動巴抵港　新技術充3小時電用足一日

▲ 九巴首部純電動雙層巴士運抵香港。（九巴圖片）

九巴宣布，首部純電動12米雙層巴士今日交付九巴，新款雙層電巴採用「刀片電池」，可大幅提升電池效能，並減少佔用車廂空間，預計載客量達115人。新款雙層電巴只需充電約3小時，便可行駛約300公里，足以應付九巴大多數路線的全日行程。

九巴稱，新款比亞迪B12D雙層電巴採用最新的「刀片電池」，供電時較以往穩定，並有利於散熱，可提高安全。

刀片電池即將「磷酸鐵鋰電池」做成刀片般的細長形狀，並以疊片技術整齊排列多組電芯，大幅縮小電池體積，令雙層電巴車廂的座位及布局，基本上與現役雙層巴士無異。

B12D雙層電巴亦配備輪邊驅動系統，將摩打安裝於車輪內驅動巴士，節省維修成本及騰出車廂空間，連同雙輪椅泊位計算在內，雙層電巴預計總載客量有115人。

續航力方面，刀片電池減少稀有金屬使用量，提高雙層電巴的續航里程。巴士只需約3小時便能完成充電，行駛距離長達300公里，足夠應付全日行程。

雙層電巴亦設有「水冷系統」與「電池管理系統」，有效管理電池溫度及監察電池狀態，延長電池壽命及提升效能。

新款B12D雙層電巴以「電光綠」作為車身主色，同時備有九巴最新的巴士規格，包括提供免費5G Wi-Fi上網服務、設有通風窗、全車座位設有安全帶，亦已安裝GreenRoad車長駕駛反饋系統、電子穩定系統及駕駛監察系統等先進安全設施。

B12D雙層電巴抵港後，九巴工程師團隊將為巴士進行一系列測試，在通過運輸署的檢驗及完成相關審批後，會盡快投入服務，與市民見面。

因應車隊的電巴數目增加，九巴正積極為現有車廠增設充電設施，及籌備在屯門和大埔，興建2座純電動巴士多層車廠，預計於4至5年內落成，提供850個充電巴士泊位。

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責任編輯：陳梓蔚