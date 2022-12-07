【跨年倒數】加強版幻彩詠香江煙火匯演除夕上演　鋼琴家牛牛及香港花式跳繩會成員將演出

▲ 「幻彩詠香江」加強版煙火匯演將於除夕上演。（旅發局提供圖片）

旅發局今日（7日）公布跨年倒數活動，將會舉行「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，歷時10分鐘，港島沿岸建築的樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈。市民可於於維港沿岸觀賞。

旅發局公布，倒數活動將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。除夕當晚11時45分起，將有一眾年青表演者登場，包括國際青年鋼琴家牛牛、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會成員，曾於多項國際大型活動參與演出的本地著名鼓樂團「激鼓」將輪流登場，惟不設現場觀眾，市民可透過直播觀賞表演。而由晚上11時58分起，將會播放預熱倒數動畫，由擊鼓、火舞、音樂演奏等交織而成，旅發局形容動畫將展示香港的動感和多姿，「讓觀看直播的觀眾一同熱身。」

由晚上11時59分30秒起，巨型倒數時鐘會重現於灣仔會展中心的玻璃幕牆；元旦零時零分起，「幻彩詠香江」加強版煙火匯演將上演，歷時10分鐘，港島沿岸建築的樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈。而天星小輪亦會「披上」色彩繽紛的燈帶，會展外牆亦會同步顯示「2023」字樣及祝福語，市民可於維港沿岸欣賞。

旅發局去年首次以跨年演唱會形式舉行跨年實體倒數活動，並邀請人氣男團MIRROR及歌手許廷鏗等擔任表演嘉賓。

▲ 天星小輪將披上色彩繽紛的燈帶。（旅發局提供圖片）

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責任編輯：黃悅晴