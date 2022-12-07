  • 20°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨年倒數】加強版幻彩詠香江煙火匯演除夕上演　鋼琴家牛牛及香港花式跳繩會成員將演出

社會 18:38 2022/12/07

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

「幻彩詠香江」加強版煙火匯演將於除夕上演。（旅發局提供圖片）

旅發局今日（7日）公布跨年倒數活動，將會舉行「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，歷時10分鐘，港島沿岸建築的樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈。市民可於於維港沿岸觀賞。

旅發局公布，倒數活動將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。除夕當晚11時45分起，將有一眾年青表演者登場，包括國際青年鋼琴家牛牛、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會成員，曾於多項國際大型活動參與演出的本地著名鼓樂團「激鼓」將輪流登場，惟不設現場觀眾，市民可透過直播觀賞表演。而由晚上11時58分起，將會播放預熱倒數動畫，由擊鼓、火舞、音樂演奏等交織而成，旅發局形容動畫將展示香港的動感和多姿，「讓觀看直播的觀眾一同熱身。」

由晚上11時59分30秒起，巨型倒數時鐘會重現於灣仔會展中心的玻璃幕牆；元旦零時零分起，「幻彩詠香江」加強版煙火匯演將上演，歷時10分鐘，港島沿岸建築的樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈。而天星小輪亦會「披上」色彩繽紛的燈帶，會展外牆亦會同步顯示「2023」字樣及祝福語，市民可於維港沿岸欣賞。

旅發局去年首次以跨年演唱會形式舉行跨年實體倒數活動，並邀請人氣男團MIRROR及歌手許廷鏗等擔任表演嘉賓。

天星小輪將披上色彩繽紛的燈帶。（旅發局提供圖片）

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【最新疫情】今增11,981宗確診　另增22名染疫者離世
今日 16:58
【最新疫情】今增11,981宗確診　另增22名染疫者離世
【學界籃球】疫下停課期間違規出賽　男拔參加學界D1籃球決賽資格遭DQ
今日 17:16
【學界籃球】疫下停課期間違規出賽　男拔參加學界D1籃球決賽資格遭DQ
【碳中和】九巴首輛雙層電動巴抵港　新技術充3小時電用足一日
今日 18:24
【碳中和】九巴首輛雙層電動巴抵港　新技術充3小時電用足一日

你可能感興趣

【最新疫情】今增11,981宗確診　另增22名染疫者離世
今日 16:58
【最新疫情】今增11,981宗確診　另增22名染疫者離世
【學界籃球】疫下停課期間違規出賽　男拔參加學界D1籃球決賽資格遭DQ
今日 17:16
【學界籃球】疫下停課期間違規出賽　男拔參加學界D1籃球決賽資格遭DQ
【碳中和】九巴首輛雙層電動巴抵港　新技術充3小時電用足一日
今日 18:24
【碳中和】九巴首輛雙層電動巴抵港　新技術充3小時電用足一日
文娛藝術 元旦 香港 灣仔 表演 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
13:06 2022/12/06
【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚
16:34 2022/12/06
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚
【情陷網騙】單親港媽陷網騙癡戀「菲律賓藝人」　甘願賣樓籌$160萬救情郎
16:51 2022/12/06
【情陷網騙】單親港媽陷網騙癡戀「菲律賓藝人」　甘願賣樓籌$160萬救情郎