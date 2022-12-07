【索償勝訴】女東主內地遭丈夫殺害　兒子向兇手索償獲判逾3510萬

▲ 女東主於內地被丈夫殺害，兒子向兇手索償獲判逾3500萬。資料圖片

本港貿易公司女東主林凡於2010年初於內地，遭丈夫陳德倉勒斃後肢解，陳於內地被裁定故意殺人罪成，判處死刑，准緩刑兩年。死者兒子早前入稟本港高等法院，就死者人命傷亡向陳索償，法官今（7日）頒下判詞，裁定陳需賠償逾3,510萬元。

原告為死者林凡的兒子兼遺產執行人楊百鈞，答辯人陳德倉。

法官於判詞指，法庭早前已裁定答辯人須就原告的死負責。死者生前育有1子1女，就他們的依賴性損失而言，答辯人需就他們的學費、生活費用等款項作出賠償。此外，死者生前為了方便兒子上學，購入約230萬的將軍澳單位予兒子，並已支付30%款項，同時死者亦曾承諾在女兒年滿18歲後，購入單位予女兒作禮物，故答辯人需向死者兒子賠償逾400萬元，另向死者女兒賠償逾730萬元。

法官續指，就死者的財富累計方面，死者從貿易業務和保險代理中賺取了大量收入，亦對證券和投資基金作合理投資。 此外，死者在中港兩地購入多個物業，死者若非早逝，或會繼續積累財富。

法官考慮到死者生前遺下逾4,000萬遺產，死者於何時開始積累財產，以及死者從2010年去世到退休之間的財富累計損失，頒令被告就此賠償逾2,310萬，連同利息，頒令答辯人須向原告賠償逾3,512萬元。

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記者：梁錦麟