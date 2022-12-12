【靚太廚房】3大冬季暖身散寒茗茶推介　配搭肉類增添鮮味豐富口感

▲ TEA WG茶藝師Jacky為大家介紹暖身散寒茗茶推介及茶食搭配。

踏入冬天，不少人都會喜歡飲熱茶暖身。而臨近聖誕及新年，若能以茶飲配上美食的話，既能增添節日氣氛，又能提升食物味道層次。今集《靚太廚房》找來TEA WG茶藝師Jacky為大家分享適合冬季飲用的茗茶、茶食搭配及派對茶飲推介。

揀選合適的茶飲

▲ 茶湯味道淡至濃排列(右至左)，白茶、綠茶、俗稱藍茶的烏龍茶、黑茶、普洱茶，最後是南非國寶茶。(曾嘉文攝)

以發酵程度及茶湯濃淡味道區分的話，Jacky指茶葉可分六種，次序分別為白茶、綠茶、烏龍茶（藍茶）、黑茶、普洱茶及南非國寶茶。建議大家根據個人身體狀況需要，再配合喜歡的口味、茶葉味道及功用去挑選茶葉。

茗茶正確步驟

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1) 用即將沸騰的水將茶壺和濾茶器加熱，令茶壺變成溫壺。

2) 將每杯一茶匙或2克半茶葉份量放入已加熱的濾茶器。

3) 慢慢將即將沸騰的水倒進茶壺，水的份量需要浸蓋所有茶葉。

4) 根據茶葉種類，配以適當的時間浸泡。一般而言，浸泡時間介乎於2.5分鐘至15分鐘之間。

5) 飲用前，應把茶葉與茶湯分開，就可確保每杯茗茶的味道均一。

茶葉種類 浸泡時間 白茶 7-15分鐘(不同等級的時間都不同) 綠茶 2.5-3分鐘 藍茶 4-7分鐘 黑茶、熟茶、紅茶 3分鐘

Jacky續指，除了需要留意茶葉份量及準確沖泡時間外，亦需要小心控制水溫。例如白茶沖泡溫度為70°C至75°C，黑茶沖泡溫度90°C至95°C。注意不要讓茶葉泡得太久，尤其是選用細碎葉片的黑茶，因為味道會變苦而無法飲用。

成功秘訣在於水溫的控制，水不應太過沸騰，最高溫度為 95°C (203°F)。

茶具正確擺位

茶匙應放在6點鐘位置，飲用時，茶匙從6點到12點鐘的位置慢慢攪拌茶湯2至3次。切勿將茶匙留在茶杯中，用後應將其放在茶托的右側。

將手指放在茶杯手柄的前後即可握住茶杯。將拇指放在茶杯的頂部，食指和中指放在茶杯的底部，即可握住茶壺，避免燙傷手指。

不飲用時，將茶杯放回茶托中。站立的時候才可將茶托與茶杯一起拿起。

冬季茗茶推介

▲ 肉桂、丁香或豆蔻等，味道帶輕微的辛辣，具暖身散寒之用，十分適合冬天飲用。(曾嘉文攝)

Jacky指冬季香料如: 肉桂、丁香或豆蔻等，味道帶輕微的辛辣，具暖身散寒之用，十分適合冬天飲用。若喜歡帶堅果香氣的茗茶，更可挑選香料混合杏仁調配而成的茶葉。而喜歡帶果香味的茗茶，則可選香料混合橙皮調配而成的茶葉。既能中和香料的味道，又可增添味道的層次感。

茶食搭配

▲ 含有冬季香料的茗茶適合配搭肉味較濃郁的菜式，如澳州和牛牛頰肉配紅酒醬汁。(曾嘉文攝)

含有冬季香料的茗茶適合配搭肉味較濃郁的菜式，如澳州和牛牛頰肉配紅酒醬汁。油脂香味配上甜酸茶香紅酒醬汁及香料茶飲。既不會搶去牛肉濃郁鮮味，又可帶出紅酒醬汁的香氣。如果配有果香味及混合香料的茗茶，更能豐富口感。

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至於帶堅果香氣的茗茶特別適合搭配朱古力甜品，如桔花烏龍茶慕斯朱古力撻。内有香橙朱古力杏仁糖餡料，再配上牛奶朱古力鮮忌廉及蜜餞柑桔，橙花香味及堅果香氣茶飲就可中和香濃而微苦的朱古力味道。

2款派對茶飲推介

▲ 聖誕紅茶茶香雞尾酒。(曾嘉文攝)

聖誕歡樂黑茶茶香無酒精雞尾酒

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含各種香料、水果及朱古力的黑茶加入杏仁奶及可可粉而製，豐厚的茶味與可可奶香互相融合，奶泡增添多重口感，亦可中和香料的濃烈味道。

聖誕紅茶茶香雞尾酒

▲ 聖誕紅茶茶香雞尾酒。(曾嘉文攝)

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以草莓果蓉、蘭姆酒、紅胡椒糖漿和龍蒿為主要材料，並配搭混合多種聖誕香料的南非國寶茶調配而成，味道香甜且容易入口。充滿濃厚肉桂香氣之餘，草莓果蓉與紅胡椒糖漿亦可中和南非國寶茶的微酸，非常適合女士享用。

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責任編緝：張懿慧