【規管虛擬資產】立法會通過草案監管虛擬資產 NFT未納規管議員促堵截漏洞

▲ 許正宇指，修例建立有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管制度，符合有關國際要求。（曾耀輝攝）

立法會今日舉手通過有關監管虛擬資產條例草案，日後在本港經營虛擬資產服務，須先向證監會申領牌照，並遵守《打擊洗錢條例》規定。發牌制度明年6月1日生效。

金融服務界立法會議員李惟宏表示，業界關注市場發展和監管的平衡，指近期FTX破產事件正體現到有合理監管虛擬資產的重要性。惟他擔心，監管限制令投資者選擇減少，或導致一些零售投資者轉移到無牌平台交易。

由於只有在香港成立或在香港註冊的公司才可獲發牌，民建聯立法會議員周浩鼎關注，如何保障在海外投資虛擬貨幣的人士。其黨友、會計界議員黃俊碩則指監管部門有些「鴕鳥政策」，覺得部分投資者到海外買賣，有事不會「燒到香港身上」，認為不理想。

商界（第二）立法會議員廖長江則指出，非同質化代幣（NFT）交易額龐大及會帶來犯罪風險，但修例規管範圍，並未把包括NFT包括在內，認為當局立法並未追上時勢而因時制宜，促當局堵截漏洞。

草案在過半數議員支持下通過，財經事務及庫務局局長許正宇指，修例建立有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管制度，符合有關國際要求，並有助鞏固香港的國際金融中心地位。就虛擬資產交易所而言，整全而平衡的監管框架能保障投資者，並促進負責任及可持續的行業發展。

修訂條例將在明年第二季分階段生效。

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記者：關景騰