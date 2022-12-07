【暴動罪成】涉於屯門兆康站破壞設施　3男女暴動罪成候判

▲ 涉於屯門兆康站破壞設施，3男女暴動罪成候判。（資料圖片）

2019年10月有示威者破壞屯門兆康西鐵站及輕鐵站設施，3男女早前於區域法院否認暴動罪，今（7日）被裁定罪成。法官於書面裁決書指，各人當時在暴動核心範圍附近出現，這絕非「路經此地」，從他們的裝束及管有的裝備可見，他們均屬知情及蓄意留守的人士，是有備而來。3名被告還押至下周三（14日）判刑。



被告為雷呈昊（19歲，男學生）、黃健進（33歲，電訊銷售員）及陳朗婷（22歲，女學生），同被控於2019年10月7日在屯門港鐵及輕鐵兆康站一帶與其他不知名人士一起，參與暴動。

法官於書面裁決書指，當晚約9時半起，有10多名黑衣人在屯門兆康西鐵站1樓平台聚集，有人手持棍狀物體、戴面罩，亦有人破壞閉路電視及指示牌。其後約280人從西鐵站前往輕鐵站，有人在輕鐵站不同位置破壞輕鐵站的設施，如用硬物擊打月台的電子顯示屏、閘機等，亦有人用雜物堵塞輕鐵路軌。

法官指，各被告當時在暴動核心範圍附近出現，這絕非「路經此地」。從各被告的裝束及管有的裝備可見，他們均屬知情及蓄意留守的人士，是有備而來。



法官又指，無論是在西鐵站的平台、西鐵站大樓內的人、在輕鐵站附近的人，不會不知道當時當地正在發生暴動。無辜的途人不會戴口罩或面巾，不會管有示威裝備，更不會見到警員而害怕。法官指，涉案片段亦拍到現場無辜的途人，均在衣著、行徑、與在場人的互動等，與示威者有強烈對比。

法官考慮到各被告被截停前的一刻均身穿深色衣物，以及管有過濾器、眼罩或護目鏡等裝備，遂裁定3名被告暴動罪成，還押至下周三（14日）判刑。

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記者：梁錦麟