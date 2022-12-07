主持會議時一度打瞌睡　馬逢國：昨晚只睡了兩小時

▲ 立法會內務委員會正副主席李慧琼（右）、馬逢國（左），今日暫代正接受檢疫的立法會主席梁君彥主持大會。（經濟日報資料圖片）

立法會今日開會時出現罕見一幕，內務委員會副主席馬逢國主持大會期間，一度打瞌睡。他事後解釋，近日睡眠質素欠佳，昨晚只睡了兩小時，加上最近工作繁重，今早6時起床後已開始工作。

立法會主席梁君彥因家人染疫，今日未能返回立法會大樓主持會議，改由內會正副主席李慧琼、馬逢國，全日輪流暫代主席一職。

下午約6時，自由黨議員張宇人發言超時，當時主持會議的馬逢國未有叫停，直至張宇人發言完畢，直播鏡頭轉到馬逢國身上，畫面顯示他當時正打瞌睡，數秒後他才醒過來，並指示下一位議員發言。

馬逢國事後向記者解釋，近日睡眠質素欠佳，昨晚只睡了兩小時，今早6時起床後，便開始工作，就今日審議修訂《版權條例》準備發言稿。

他透露，最近每日行程相當豐富，不但要處理立法會工作，亦要準備港區全國人大代表選舉，包括要出席參選人見面會等，深夜亦要回覆立法會補選候選人的訊息，「隨時兩個小時也覆不完」。

被問到是否因梁君彥須檢疫，因此自己需要「頂硬上」時，馬逢國回應時笑言自己是「大替工」。他又坦言，幸好日前確診的李慧琼，今日亦能夠主持會議，「差一點如果Starry（李慧琼）也不能回來，我就（要）主持整個（會議）」。

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