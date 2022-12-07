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【強制檢測】44處納強檢　涉元朗 Grand Yoho、沙田銀禧花園、將軍澳富康花園、青衣藍澄灣等【附名單】

社會 20:55 2022/12/07

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

44幢大廈被納入強檢名單。(林宇翔攝)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月1日至12月7日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月8日或12月9日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 葵涌葵俊苑葵豐閣
  • 荃灣灣景花園 5 座
  • 荃灣荃景花園 5 座
  • 荃灣海灣花園 2 座
  • 荃灣荃灣中心南昌樓
  • 深井縉皇居 1 座
  • 青衣藍澄灣 1 座
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 屯門卓爾居 5 座
  • 屯門新屯門中心 6 座
  • 屯門叠茵庭 7 座
  • 屯門偉景花園 B 座
  • 屯門兆康苑兆暉閣
  • 屯門兆山苑杏景閣
  • 元朗 Grand Yoho 9 座
  • 元朗新時代廣場 3 座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 1 座
  • 上水祥龍圍邨景祥樓
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 沙田銀禧花園 4 座
  • 沙田銀禧花園 5 座
  • 沙田愉田苑愉澤閣
  • 沙田濱景花園 3 座
  • 大圍嘉田苑嘉賢閣
  • 馬鞍山錦英苑錦強閣
  • 將軍澳富康花園 3 座
  • 將軍澳景明苑曦景閣
  • 油塘油翠苑漾美閣
  • 觀塘順天邨天瑤樓
  • 茶果嶺麗港城 24 座
  • 牛頭角樂雅苑雅和閣
  • 九龍灣麗晶花園 20 座
  • 黃大仙新光中心 2 座
  • 黃大仙翠竹花園 6 座
  • 黃大仙天宏苑宏美閣
  • 紅磡家維邨家定樓
  • 鴨脷洲海怡半島海雅閣
  • 上環樂古道 3 號麗雅苑
  • 銅鑼灣加寧街 5-7 號加寧大廈
  • 北角英皇道 395 號僑冠大廈 A 座
  • 柴灣怡翠苑樂怡閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 葵涌安蔭邨耀蔭樓
  • 葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓
  • 大埔廣福邨廣平樓

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責任編輯：黃悅晴

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