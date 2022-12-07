【強制檢測】44處納強檢 涉沙田銀禧花園、將軍澳富康花園、青衣藍澄灣等【附名單】
社會 20:55 2022/12/07
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月1日至12月7日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月8日或12月9日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 葵涌葵俊苑葵豐閣
- 荃灣灣景花園 5 座
- 荃灣荃景花園 5 座
- 荃灣海灣花園 2 座
- 荃灣荃灣中心南昌樓
- 深井縉皇居 1 座
- 青衣藍澄灣 1 座
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 屯門卓爾居 5 座
- 屯門新屯門中心 6 座
- 屯門叠茵庭 7 座
- 屯門偉景花園 B 座
- 屯門兆康苑兆暉閣
- 屯門兆山苑杏景閣
- 元朗 Grand Yoho 9 座
- 元朗新時代廣場 3 座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 1 座
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 上水彩園邨彩湖樓
- 沙田銀禧花園 4 座
- 沙田銀禧花園 5 座
- 沙田愉田苑愉澤閣
- 沙田濱景花園 3 座
- 大圍嘉田苑嘉賢閣
- 馬鞍山錦英苑錦強閣
- 將軍澳富康花園 3 座
- 將軍澳景明苑曦景閣
- 油塘油翠苑漾美閣
- 觀塘順天邨天瑤樓
- 茶果嶺麗港城 24 座
- 牛頭角樂雅苑雅和閣
- 九龍灣麗晶花園 20 座
- 黃大仙新光中心 2 座
- 黃大仙翠竹花園 6 座
- 黃大仙天宏苑宏美閣
- 紅磡家維邨家定樓
- 鴨脷洲海怡半島海雅閣
- 上環樂古道 3 號麗雅苑
- 銅鑼灣加寧街 5-7 號加寧大廈
- 北角英皇道 395 號僑冠大廈 A 座
- 柴灣怡翠苑樂怡閣
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 葵涌安蔭邨耀蔭樓
- 葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓
- 大埔廣福邨廣平樓
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責任編輯：黃悅晴