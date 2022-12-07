【強制檢測】44處納強檢　涉沙田銀禧花園、將軍澳富康花園、青衣藍澄灣等【附名單】

▲ 44幢大廈被納入強檢名單。(林宇翔攝)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月1日至12月7日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月8日或12月9日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

葵涌葵俊苑葵豐閣

荃灣灣景花園 5 座

荃灣荃景花園 5 座

荃灣海灣花園 2 座

荃灣荃灣中心南昌樓

深井縉皇居 1 座

青衣藍澄灣 1 座

東涌滿東邨滿泰樓

屯門卓爾居 5 座

屯門新屯門中心 6 座

屯門叠茵庭 7 座

屯門偉景花園 B 座

屯門兆康苑兆暉閣

屯門兆山苑杏景閣

元朗 Grand Yoho 9 座

元朗新時代廣場 3 座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 1 座

上水祥龍圍邨景祥樓

上水彩園邨彩湖樓

沙田銀禧花園 4 座

沙田銀禧花園 5 座

沙田愉田苑愉澤閣

沙田濱景花園 3 座

大圍嘉田苑嘉賢閣

馬鞍山錦英苑錦強閣

將軍澳富康花園 3 座

將軍澳景明苑曦景閣

油塘油翠苑漾美閣

觀塘順天邨天瑤樓

茶果嶺麗港城 24 座

牛頭角樂雅苑雅和閣

九龍灣麗晶花園 20 座

黃大仙新光中心 2 座

黃大仙翠竹花園 6 座

黃大仙天宏苑宏美閣

紅磡家維邨家定樓

鴨脷洲海怡半島海雅閣

上環樂古道 3 號麗雅苑

銅鑼灣加寧街 5-7 號加寧大廈

北角英皇道 395 號僑冠大廈 A 座

柴灣怡翠苑樂怡閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

葵涌安蔭邨耀蔭樓

葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓

大埔廣福邨廣平樓

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責任編輯：黃悅晴