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【文娛藝術】首屆水墨藝術節12.17起於香港故宮舉行　設多場工作坊及AR互動體驗

社會 21:50 2022/12/07

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首屆水墨藝術節將於12月17日至30日於香港故宮舉行。（資料圖片）

大華銀行（香港）與香港故宮文化博物館今（7日）公布，將於12月17日至30日舉辦首屆水墨藝術節，讓市民體驗中國水墨藝術文化，節目包括AR互動體驗、專題講座、紀錄片放映、藝術工作坊，及期間限定水墨藝術攤位，入場費全免。

為期兩周的水墨藝術節將於香港故宮的故宮學堂舉行。藝術節將有一連串節目，包括採用3D投映技術的沉浸式水墨影片，將展示「2022年大華銀行年度水墨藝術大獎」18幅得獎作品，觀眾可透過 AR 與得獎作品互動，並於故宮學堂大堂的AR水墨藝術區，與得獎作品的水墨動畫互動和拍照。另外，藝術節期間亦設多個工作坊，亦有多名藝術家教授水墨藝術，如書法家和水墨藝術家徐沛之、2021年大華銀行年度最佳水墨藝術作品獎主韓雁婷等。

藝術節中亦設篆刻和版畫工作坊，參加者可從工筆畫、實驗水墨畫、拼貼畫等多種媒介，發揮創作力和藝術潛能。市民如有興趣參加工作坊、專題講座和紀錄片放映，即日起可在香港故宮文化博物館的網站登記。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明說，是次合作不僅是展示水墨藝術，更重要的是呈現中華文化豐富的內在美和獨特的優雅元素，希望透過水墨藝術實現大華銀行的文化願景， 向本地、亞洲以至世界各地的觀眾說好香港故事，讓大家加深對水墨藝術的認識、關注和興趣。 香港故宮文化博物館館長吳志華則說，很榮幸與大華銀行（香港）合作，熱切期待市民來體驗和感受中國水墨藝術的多元與美善。

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責任編輯：黃悅晴

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