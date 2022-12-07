【盜用信用卡】渣打信用卡被集體盜用騙徒1分鐘狂刷10次　渣打：非授權交易將獲退款

▲ 渣打信用卡疑被集體盜用。（資料圖片）

渣打信用卡疑被集體盜用，多名市民今日（7日）在渣打銀行香港的社交平台留言，控訊其渣打信用卡被盜用，甚至有市民稱連續被盜刷16次，金額多為數美元。渣打回應指，所有經核實的非授權信用卡交易，將獲安排退款。金管局則稱已即時與銀行跟進。消委會至今接4宗投訴，提醒可以電郵或其他書面方式通知信用卡中心，並保留紀錄作憑據。

疑被集體盜用的信用卡為「渣打國泰Mastercard」，有市民於渣打Facebook帖文留言，稱一個晚上被盜刷16次；更有市民稱1分鐘內被10次盜用，每次金額為美金9.2元。渣打今午稱，近日發現可疑信用卡的相關交易有上升趨勢，已立刻加強相關的監察系統及保障客戶的措施，又指市民如發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，但大量市民反映，未能進入應用程式，亦指撥打熱線不能接通。

渣打於晚上再回應指，正積極跟進事件，未有證據顯示個人資料外洩，又稱所有經核實的非授權信用卡交易，將獲主動安排退款，持卡人毋須承擔責任，呼籲客戶不用急於致電或到網上理財提出查詢。金管局稱知悉事件，已即時與銀行跟進，要求採取有效措施保障客戶利益，加強與客戶溝通，和徹查事故成因。

消委會稱，12月6日及7日共接獲4宗涉及信用卡懷疑被盜用之投訴個案，現正與相關銀行聯絡，並會盡力調停。消委會提醒，如發現信用卡有異常交易，應向信用卡中心查證；若懷疑信用卡被盜用，應盡快致電信用卡報失，如遇線路繁忙，可嘗試其他途徑，例如電郵或其他書面方式通知信用卡中心，並保留紀錄作憑據。

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責任編輯：黃悅晴