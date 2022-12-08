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【食材騙案】廚具公司墊款購橄欖油　50歲女負責人失款44萬元

社會 09:09 2022/12/08

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廚具公司墊款購橄欖油，50歲女負責人失款44萬元。（資料圖片）

警方昨日（7日）接獲一名50歲廚具公司女負責人報案，指早前接獲來電，對方聲稱需要訂購大量橄欖油，並要求廚具公司向指定供應商訂購，並聲稱該廚具公司可賺取佣金。該廚具公司其後致電該假供應商訂購橄欖油，並將約44萬元轉賬至該假供應商提供的銀行賬戶。該名女負責人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲食店承接大額訂單時切勿輕易墊付貨款。收取來電顧客的存款時，應留意「可用餘額」有否增加，而切勿單憑「入數紙」及「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。

另外，如收到來自團體或私人機構的電話訂單時，可從搜尋該團體或私人機構的聯絡方法並直接聯絡有關機構查詢。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」廿四小時熱線18222。

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記者：黃穎津

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