【2023農曆新年】2023賀年糕點限時早鳥優惠　張公館+利苑+華麗園+恒香+翠園【內附連結】

▲ 2023賀年糕點限時早鳥優惠，歡天喜地迎新年。

2023年1月，雙喜臨門，同一個月，兩賀新年，元旦+農曆新年，相隔不到三個星期，是時候要準備賀年糕點，送禮自奉，招呼親友，少不了煎糕品茗，趁著各新店、老字號

1.張公館

櫻花蝦臘味蘿蔔糕

採用日本櫻花蝦增添酥脆口感，加入日本瑤柱粒及本地天然生曬臘腸，配以鮮甜蘿蔔，香味層次十足。

原價$198 優惠價$168 會員價$158

瑤柱臘味蘿蔔糕

選用上等日本瑤柱粒及本地天然生曬臘腸，配以鮮甜蘿蔔，傳承傳統味道。

原價$198 優惠價$168 會員價$158

紅糖椰汁年糕

以香濃椰汁配以健康紅糖，陣陣椰香入口香濃軟濡，寓意新一年步步高陞，鴻運當頭。

原價$198 優惠價$168 會員價$158

尊貴賀年禮盒

尊貴賀年禮盒特別包括：櫻花蝦臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕、黑糖椰汁年糕，不同味道恭賀新年。

原價$338 優惠價$278 會員價$268

*優惠價至12月31日，團購（20盒或以上）可享更高折扣優惠，查詢電話：8118 0077。

2.利苑

利苑星級年糕禮券優惠價由即日至12月31日，網店會員登入購買可享優惠價再95折。每單滿$2000送利苑XO醬禮券1張，最多10張，送完即止。另外，每單滿$900可享本地免運費寄券服務。

利苑推出五款自家香港製造的賀年糕點：

招牌棗皇糕（禮券）$218

如意蘿蔔糕（禮券）$198

椰汁年糕（禮券）$198

臘味芋頭糕（禮券）$198

清香馬蹄糕（禮券）$198

3.華麗園

瑤柱金腿蘿蔔糕

精選頂級北海道瑤柱、越南蝦米，配合香濃宣威火腿及臘腸， 融入清甜切條蘿蔔絲，口感豐富。

原價$249 優惠價$208

瑤柱金腿芋頭糕

嚴選上等芋頭、北海道瑤柱、越南蝦米，配合香濃宣威火腿及臘腸，鹹香粉糯。

原價$248 優惠價$208

椰汁年糕

華麗園首創經典椰汁年糕，特選上等新鮮椰汁，椰香撲鼻，年糕質地煙韌軟滑，清甜濃厚。

原價$259 優惠價$239

黃糖椰汁年糕

新鮮椰汁加入古法黃糖，糕身色黃如玉，甜順軟糯。

原價$293 優惠價$249

薑汁黑糖椰汁年糕

原價$299 優惠價$259

2023賀年食品現已接受預購，可享早鳥優惠額外九折，買滿$800免運費

*優惠期至12月28日

查詢：2576 6335

4.恒香

皇牌蘿蔔糕｜自選優惠組合*$300

無紙換領組合包括：2盒臘味蘿蔔糕 + 任選1盒賀年糕，可選以下配搭：

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 家鄉芋頭糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 傳統糖年糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 麻辣蘿蔔糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 養顏紅棗糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 抹茶紅豆年糕 (1盒)

*優惠組合只限自取

5.翠園

鴻運年糕(電子禮券)

意頭十足的鴻運年糕，寓意紅運年年；嚴選大粒和田棗及金絲貢棗，製成清甜棗蓉，棗味香濃，糕身別具咬口。

原價$235 優惠價$173

金腿瑤柱蘿蔔糕(電子禮券)

將北海道瑤柱及臘味爆香，配上頂級醇香的金腿，清甜的粗條蘿蔔絲，口感豐盛滋味，啖啖足料，絲絲味美。

原價$262 優惠價$197

豐味芋頭糕(電子禮券)

厚切粒粒輕身粉口的新鮮芋頭，配上爆香的惹味臘腸及蝦米，芋頭綿香四溢，份量十足，啖啖豐盛味美。

原價$262 優惠價$197

北京樓豌豆黃年糕(電子禮券)

傳統京城糕點，豌豆清香甜美，配上香濃椰奶，精緻醇厚色澤金黃，甜度剛好，口感煙韌細膩；可隨喜好煎香或凍食。

原價$168 優惠價$127

編輯：葉翠華