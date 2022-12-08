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【2023農曆新年】2023賀年糕點限時早鳥優惠　張公館+利苑+華麗園+恒香+翠園【內附連結】

休閒消費 10:15 2022/12/08

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

2023賀年糕點限時早鳥優惠，歡天喜地迎新年。

2023年1月，雙喜臨門，同一個月，兩賀新年，元旦+農曆新年，相隔不到三個星期，是時候要準備賀年糕點，送禮自奉，招呼親友，少不了煎糕品茗，趁著各新店、老字號

1.張公館

櫻花蝦臘味蘿蔔糕
採用日本櫻花蝦增添酥脆口感，加入日本瑤柱粒及本地天然生曬臘腸，配以鮮甜蘿蔔，香味層次十足。
原價$198  優惠價$168  會員價$158

瑤柱臘味蘿蔔糕
選用上等日本瑤柱粒及本地天然生曬臘腸，配以鮮甜蘿蔔，傳承傳統味道。
原價$198  優惠價$168  會員價$158

紅糖椰汁年糕
以香濃椰汁配以健康紅糖，陣陣椰香入口香濃軟濡，寓意新一年步步高陞，鴻運當頭。
原價$198  優惠價$168  會員價$158

尊貴賀年禮盒
尊貴賀年禮盒特別包括：櫻花蝦臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕、黑糖椰汁年糕，不同味道恭賀新年。
原價$338  優惠價$278  會員價$268

*優惠價至12月31日，團購（20盒或以上）可享更高折扣優惠，查詢電話：8118 0077。

2.利苑
利苑星級年糕禮券優惠價由即日至12月31日，網店會員登入購買可享優惠價再95折。每單滿$2000送利苑XO醬禮券1張，最多10張，送完即止。另外，每單滿$900可享本地免運費寄券服務。

利苑推出五款自家香港製造的賀年糕點：

招牌棗皇糕（禮券）$218

如意蘿蔔糕（禮券）$198

椰汁年糕（禮券）$198

臘味芋頭糕（禮券）$198

清香馬蹄糕（禮券）$198

3.華麗園

瑤柱金腿蘿蔔糕
精選頂級北海道瑤柱、越南蝦米，配合香濃宣威火腿及臘腸， 融入清甜切條蘿蔔絲，口感豐富。
原價$249  優惠價$208

瑤柱金腿芋頭糕
嚴選上等芋頭、北海道瑤柱、越南蝦米，配合香濃宣威火腿及臘腸，鹹香粉糯。
原價$248 優惠價$208

椰汁年糕
華麗園首創經典椰汁年糕，特選上等新鮮椰汁，椰香撲鼻，年糕質地煙韌軟滑，清甜濃厚。
原價$259  優惠價$239

黃糖椰汁年糕
新鮮椰汁加入古法黃糖，糕身色黃如玉，甜順軟糯。
原價$293  優惠價$249

薑汁黑糖椰汁年糕
原價$299  優惠價$259

2023賀年食品現已接受預購，可享早鳥優惠額外九折，買滿$800免運費
*優惠期至12月28日
查詢：2576 6335

4.恒香

皇牌蘿蔔糕｜自選優惠組合*$300

無紙換領組合包括：2盒臘味蘿蔔糕 + 任選1盒賀年糕，可選以下配搭：

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 家鄉芋頭糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 傳統糖年糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 麻辣蘿蔔糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 養顏紅棗糕 (1盒)

臘味蘿蔔糕 (2盒) + 抹茶紅豆年糕 (1盒)

*優惠組合只限自取

5.翠園

鴻運年糕(電子禮券)
意頭十足的鴻運年糕，寓意紅運年年；嚴選大粒和田棗及金絲貢棗，製成清甜棗蓉，棗味香濃，糕身別具咬口。
原價$235  優惠價$173

金腿瑤柱蘿蔔糕(電子禮券)
將北海道瑤柱及臘味爆香，配上頂級醇香的金腿，清甜的粗條蘿蔔絲，口感豐盛滋味，啖啖足料，絲絲味美。
原價$262  優惠價$197

豐味芋頭糕(電子禮券)
厚切粒粒輕身粉口的新鮮芋頭，配上爆香的惹味臘腸及蝦米，芋頭綿香四溢，份量十足，啖啖豐盛味美。
原價$262  優惠價$197

北京樓豌豆黃年糕(電子禮券)
傳統京城糕點，豌豆清香甜美，配上香濃椰奶，精緻醇厚色澤金黃，甜度剛好，口感煙韌細膩；可隨喜好煎香或凍食。
原價$168  優惠價$127

編輯：葉翠華

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