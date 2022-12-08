【電話騙案】騙徒自稱兒子遭扣留索款10萬元　7旬醒目婆婆識穿偕警埋伏

▲ 騙徒自稱兒子遭扣留索款10萬元，7旬醒目婆婆識穿偕警埋伏。（資料圖片）

警方昨日（7日）下午約1時接獲一名76歲女子報案，指她早前接獲來電，對方聲稱為其兒子，因干犯刑事案件而被扣查，要求報案人繳交10萬元保釋金。惟騙徒指示報案人前往紅磡交收，並非聲稱其兒子被扣留的觀塘警署。報案人感到可疑，隨即與兒子聯絡並揭發騙案，於是報案。

報案人其後改往柴灣交收保釋金。柴灣分區特遣隊人員展開埋伏行動，於同日下午約3時，在柴灣拘捕一名23歲姓何本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

被捕男子現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。警方調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。事件中，報案人並沒有任何損失。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：黃穎津