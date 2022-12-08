新世界發展與港鐵合作的大圍站上蓋大型住宅物業柏傲莊，第一期已開始陸續交樓，會所大玩梯田及魚米共生園等嶄新綠色建築，活現都市莊園美學。

會所由來自挪威、屢獲殊榮的Snohetta負責整體構思設計，參與團隊包括日本園境設計團隊Ohtori、來自芬蘭的Avanto與本地設計單位Daydreamers築夢‧社，以及NC Design + Architecture Ltd.等，設計圍繞「Well House」、「Farm House」及「Sky House」三大主題。

親子有機園圃「寓教於樂」 從小認識環保概念



來自大阪的Ohtori設計團隊採用日本傳統的稻田為設計概念，在柏傲莊會所中央的戶外空間，打造約6,500平方呎親子有機園圃。園圃連接1,900平方呎梯田與魚米共生園，並以自然方法灌溉植物，既構建廣闊綠色景致，亦讓小朋友與家長可一同體驗田園生活的樂趣，從小認識大自然生態系統。

在梯田和魚米共生園旁邊，設有多個兒童戶外遊樂設施，包括長2米、高2米的巨型滑梯，小朋友仿如置身田園中玩樂。

▲ 28萬呎的柏傲莊會所雲集來自北歐、日本和香港的設計大師合力打造，是城中罕見的都市莊園。

▲ 柏傲莊會所設有親子有機園圃，家長與小朋友可以一起種植及體驗田園生活。小朋友亦可透過魚米共生園認識大自然生態系統。

▲ 柏傲莊的梯田園林旁，設有戶外兒童遊樂設施，包括一座2米X 2米的巨型滑梯。

偌大的會所設有天際茶室Tea House，住戶可一邊品茗人生，一邊靜觀都市莊園。天際茶室下方設有室內及室外游泳池，並有小瀑布連繫，與莊園景致融為一體。Tea House附近有種滿紅花風鈴木的「鈴木花道」，為整個綠化園林會所增添自然雅緻的氣氛。

▲ 天際茶室Tea House下方為室內外游泳池，室外游泳池全長約50米，之間有小瀑布連繫，配合柏傲莊會所的莊園景致。

用作宴會空間的Farm House，由挪威的Snohetta及本地的NC Design + Architecture Ltd.聯手設計，展現Farm to Table的生活方式，住戶可體驗由「耕種」、「準備」、「烹調」、「上桌」至「用餐」的多感官旅程。

Farm House內的半露天空間，放置了一張30米的長形餐桌，並架設於原本屬大圍站的舊港鐵路軌之上，巧妙融合大圍站的鐵路歷史。

▲ 會所宴會室Farm House，放置了一張30米長的餐桌，架設於原本是大圍站的路軌之上。

微氣候設計增自然通風 實現低碳綠色生活



除了宴會空間外，柏傲莊會所亦設有獨特的燒烤園區「野上燒烤木舍」（Treehouse），分別由芬蘭的設計事務所Avanto與本地的Daydreamers築夢‧社首席總監，「80後」建築師蕭國健負責設計，呈現不同的野外風格。

設計團隊以樹屋為靈感，以天然木材為材料，傾斜的屋頂設計及座向均經過精心計算，除了充滿視覺衝擊，亦能大幅減少陽光照射，而雨水則可順流而下，用戶可邊用餐邊欣賞大自然季節與天氣更替。每間燒烤木舍內，附有可延伸的長形餐桌，足夠予4至10人使用。

▲ 野上燒烤木舍設於柏傲莊會所的戶外空間，由芬蘭設計事務所Avanto，以及本地Daydreamers築夢‧社，各自打造不同的野外風格。

柏傲莊整個項目以健康生活為設計藍本，融入多項智慧綠色設施，集合田園生活、微氣候調節、自然通風、日照採光、再生能源、減碳排放及節能等元素，讓住客在繁囂都市內也能感受田園農莊及大自然的氣息。

「微氣候環保設計概念」是柏傲莊的環保特色，建築團隊在規劃住宅大樓座向分佈及綠化空間時，已計算如何促進會所及園林的空氣對流，於會所引入智能通風和照明系統，增強自然空氣流通。項目亦引入風力及太陽能發電裝置，以及一系列節能設施如高效能玻璃幕牆、電梯再生能源系統、綠化牆等，實現低碳生活。

另外，柏傲莊引入嶄新的防疫設施，包括於住宅升降機及主要住宅大堂升降機使用免觸式系統，並在住宅大堂、會所和室內外兒童遊戲空間等主要公用地方，噴上長效一年的消毒塗層，貼心守護住戶健康。

▲ 柏傲莊引入風力及太陽能發電，伴隨一系列節能設施如高效能玻璃幕牆、電梯再生能源系統、綠化牆等，為住客實現低碳生活。

自家研發智慧家居裝置 浴室兒童小平台RETRACTABLE STEP

新世界發展在單位配置了自家研發的智慧家居裝置，包括把洗衣乾衣燙衫三合一的浴室裝置（LAUNDRY+），住戶回家後可直接把骯髒衣物放進洗衣機清洗，然後利用組合櫃頂部的伸縮晾衣架及浴室換氣暖風機乾衣，最後用內置的摺合式燙衣組合燙平衣物，既善用浴室空間，亦可簡化家務工序。

浴室設有專為兒童打造的小平台（RETRACTABLE STEP），只要輕鬆一按洗臉盤櫃旁的按鈕，安裝在洗臉盤櫃底部的隱藏式小平台便會伸出，小孩可以安全站立於小平台，小平台內亦有儲物空間收納廁紙等用品，貼心照顧住戶每個生活細節。

▲ 新世界把近年自家研發的智慧家居裝置應用於柏傲莊住宅單位內，包括最新專為兒童而設的RETRACTABLE STEP。