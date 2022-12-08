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【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨

娛樂 10:28 2022/12/08

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李家鼎力證非大仔李泳漢「爆料」！

藝人施明日前被傳出在上周五不慎在家中跌倒，頭部撞落地，隨即被送往醫院治療。手術順利完成，可是施明至今仍昏迷未醒。

李泳豪（豪仔）日前接受TVB娛樂新聞台訪問時，他更相當不滿地暗指哥哥李泳漢是「放料者」，令媽媽在ICU留院的消息曝光。

事後，李家鼎、李泳漢分別就事件回應傳媒，鼎爺為兒子泳漢護航，指他並不是爆料者，而泳漢的回應似乎令兄分弟決裂之說更為明顯！

【施明入院】李泳豪暗示哥哥李泳漢爆媽媽入院　豪仔：我相信觀眾明就會明

李家鼎（經濟日報圖片庫）

李家鼎指非泳漢爆料

前妻入ICU之事曝光的同時，兒子泳漢又被指是放料人，鼎爺接受傳媒訪問時，力證不是大仔泳漢不是爆料人，他指兒子不會做這樣的事。

當問到泳漢、泳豪是否兄弟不和時，鼎爺就認為這是家事，會由自己處理。正如豪仔早前接受TVB娛樂新聞台訪問時，指「我同鼎爺不嬲話家事唔講」。不過，鼎爺的回應似乎令大家更有想像空間。

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李泳漢李泳豪不和升級？

至於豪仔現時不需要與哥哥聯絡，指對方也沒有與他聯絡，「我只能夠叫佢做就係叫佢唔好講咁多嘢。」接著，他稱：「呢啲我相信觀眾明就會明，但其他人唔明，睇到都知咩事。我淨係想講佢唔好講咁多嘢喇。」

李泳漢回應傳媒時指：「爸爸已經講咗唔係我爆料，佢仲要咁講我都無辦法」，並指不想豪仔每說一句就要回應一句，更拋下一句「佢鍾意點講就點講」。他又指自己最近也沒有回應傳媒的提問。

李泳漢的回應也未有交代會否再與弟弟聯絡，又難免令人想到二人是不和。當被問到是否與弟弟不和時，他表示沒有任何回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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