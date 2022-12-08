【畢業出路】搵工無回音羨慕有家底同學　住公屋大學生自卑︰出身已經決定未來？

▲ 有住公屋的大學生搵工無回音，羨慕有家底同學不用愁。

有大學四年級的學生已著手搵工，準備明年畢業後投身社會工作。不過，各行各業受疫情影情，想搵工也不容易。一名本港大學生在網上討論區訴苦，他搵工無回音，羨慕有家底的同學不用愁，甚至可以繼續攻讀碩士，不急於工作，令他有感是否出身已經決定未來。

有家底同學日日好輕鬆

該名大學生本周二（6日）於網上討論區Dcard，以「地址身家出身真係已經決定未來？」為題發帖文，現在就讀大學四年級的他快將畢業，自言公屋出身，形容「屋企無人有讀過書」。他一直努力發奮，讀大學靠補習賺生活費，因為想出人頭地，即使辛苦也要兼顧學業及兼職工作，亦趁暑假到投資銀行實習。只是他現在搵工並不如意︰

搵工搵到成個人頹晒，見到啲本身有家底嘅同學日日好輕鬆，仲可以讀個master慢慢等市場復甦……

他指有同學因背景好，可以靠人脈關係及竅門，進入頂級銀行工作。他自覺已用盡所有方法仍未能成功，亦找不到能幫助他的人。他表示在師兄眼中沒利用價值，又被同年人視為競爭對手，至於低年級的師弟妹並不想理解他的情況，避免破壞他們搵工的憧憬。

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網民認同︰家境好重要

不少網民都認為出身好、家境好，確實有助將來發展，可是這並非必然，靠後天努力仍有機會出人頭地。有網民分享，「人愈大愈發現家境好重要，冇家境讀完書都係做有錢人嘅下屬。冇家境想成功都可以，但成功例子唔多」、「唔只係搵工讀書，係做乜都要辛苦過有家底嘅人」。

另一方面，亦有網民留言鼓勵大學生，「無命水咪等運到，機會係留俾有準備嘅人」、「iBank嘅市道的確好差，但係唔代表冇出路」、「雖然公屋出身，但唔好睇低自己，盡量放大自己強項」。

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責任編輯︰王明芳