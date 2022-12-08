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【尿臭食物】女歌手與「美國隊長」約會 卻因進食一種蔬菜致尿臭味被嫌棄

健康 10:44 2022/12/08

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相片來源：Jana Kramer的facebook

美國鄉村音樂女歌手Jana Kramer，早前透露了她跟飾演「美國隊長」一角爆紅的Chris Evans，於微時有一段短暫戀情。兩人原本約會過好幾次，關係還不錯，直至發生了一件事情，令戀情急速降溫：話說有一天，Jana到Chris家作客，她去廁所小便，因為晚餐吃了蘆筍，令到尿味很臭，當她走出廁所後，Chris隨即入去小便，聞到那股臭尿味……Chris自此再也沒有找過她了。

都是蘆筍惹的禍。為何吃了蘆筍會令人體尿液臭到尷尬？皆因蘆筍含有Aspartic Acid（天冬胺酸），吃了會令小便發出濃烈的硫磺／阿摩尼亞味。其他會令尿味變臭的食物有：抱子甘藍（Brussels Sprouts，港人稱作椰菜仔）、洋葱、蒜頭、咖喱、咖啡和酒精，吃了這些食物，又想盡快辟走臭尿味，那就要藉喝大量水去稀釋氣味了。

最新影片推介：

除了食物外，小便有臭尿味，也可以反映身體某些情況，例如：一、體內脫水（Dehydration）。尿液混合着水和廢物，體內水份缺少，廢物的濃度比例就升高，所以會發出濃烈味道。若小便呈蜜糖色，已處於脫水情況。二、喜歡喝咖啡的人，更要注意。咖啡在人體內會產生咖啡代謝物，本身已令小便有味，另外，咖啡有利尿（Diuretics）作用，即是會導致體內脫水，所以，咖啡愛好者必須多喝水。三、尿道炎。四、酵母菌感染。五、生腎石。

約會被對方聞到臭尿味事小（老實說，若對方單單就因為這個原因嫌棄你，你也可嫌棄他／她膚淺），但身體健康更重要。若不是食物緣故而引發的短暫臭尿味，就要多加注意，必須及時求醫、盡早處理。

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撰文 : 利嘉敏

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