【駕駛安全】新婚夫婦蜜月遇車禍妻子身亡　丈夫拒認「疏忽駕駛致死」罪

▲ 新婚夫婦蜜月遇車禍妻子當場亡，夫拒認「疏忽駕駛致死」罪。

安全駕駛非常重要。澳洲一對新婚夫婦在蜜月期間發生車禍，導致妻子當場身亡，其丈夫則被控「疏忽駕駛致死」等罪名。

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綜合外國媒體報道，事件中的丈夫羅比（Robbie Awad）及妻子瑪莉娜（Marina Hanna），在事發10日前才於悉尼舉辦完奢華婚禮。二人在本年6月20日前往漢密爾頓島（Hamilton Island）度蜜月，期間，羅比在駕駛高爾夫球車時不慎翻車，車輛180°反轉，導致妻子當場身亡。

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夫涉嫌「疏忽駕駛致死」

新婚妻子不幸喪命，令羅比相當悲痛，警方在最初也將此案定為意外。不過，隨著警方深入調查發現，導致瑪莉娜死亡的似乎正是羅比本人。他涉嫌駕車時使用手機、未繫安全帶等行為，最終遭指控「疏忽駕駛致死」罪名。不過，羅比在本年11月5日出庭時，對於指控拒不認罪。法院為獲更多證據，案件將於明年2月6日再度開庭審理。

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責任編輯：羅嘉欣