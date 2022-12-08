  • 21°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 11:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【駕駛安全】新婚夫婦蜜月遇車禍妻子身亡　丈夫拒認「疏忽駕駛致死」罪

健康 10:42 2022/12/08

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

新婚夫婦蜜月遇車禍妻子當場亡，夫拒認「疏忽駕駛致死」罪。

安全駕駛非常重要。澳洲一對新婚夫婦在蜜月期間發生車禍，導致妻子當場身亡，其丈夫則被控「疏忽駕駛致死」等罪名。

最新影片：

綜合外國媒體報道，事件中的丈夫羅比（Robbie Awad）及妻子瑪莉娜（Marina Hanna），在事發10日前才於悉尼舉辦完奢華婚禮。二人在本年6月20日前往漢密爾頓島（Hamilton Island）度蜜月，期間，羅比在駕駛高爾夫球車時不慎翻車，車輛180°反轉，導致妻子當場身亡。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

夫涉嫌「疏忽駕駛致死」

新婚妻子不幸喪命，令羅比相當悲痛，警方在最初也將此案定為意外。不過，隨著警方深入調查發現，導致瑪莉娜死亡的似乎正是羅比本人。他涉嫌駕車時使用手機、未繫安全帶等行為，最終遭指控「疏忽駕駛致死」罪名。不過，羅比在本年11月5日出庭時，對於指控拒不認罪。法院為獲更多證據，案件將於明年2月6日再度開庭審理。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【危險駕駛】電單車KOL「黑絲女神」逆向撞車亡　安全帽破洞被揭戴山寨貨
12:38 2022/10/10
【危險駕駛】電單車KOL「黑絲女神」逆向撞車亡　安全帽破洞被揭戴山寨貨
【危險駕駛】P牌女司機開Tesla疑雙手離軚盤　大讚「自動駕駛太好」被批馬路炸彈
12:08 2022/08/28
【危險駕駛】P牌女司機開Tesla疑雙手離軚盤　大讚「自動駕駛太好」被批馬路炸彈
【道路安全】的士司機「電話陣」如飛機駕駛艙　引安全隱憂：睇交通情況還是睇手機？
14:05 2022/07/11
【道路安全】的士司機「電話陣」如飛機駕駛艙　引安全隱憂：睇交通情況還是睇手機？

你可能感興趣

【危險駕駛】電單車KOL「黑絲女神」逆向撞車亡　安全帽破洞被揭戴山寨貨
12:38 2022/10/10
【危險駕駛】電單車KOL「黑絲女神」逆向撞車亡　安全帽破洞被揭戴山寨貨
【危險駕駛】P牌女司機開Tesla疑雙手離軚盤　大讚「自動駕駛太好」被批馬路炸彈
12:08 2022/08/28
【危險駕駛】P牌女司機開Tesla疑雙手離軚盤　大讚「自動駕駛太好」被批馬路炸彈
【道路安全】的士司機「電話陣」如飛機駕駛艙　引安全隱憂：睇交通情況還是睇手機？
14:05 2022/07/11
【道路安全】的士司機「電話陣」如飛機駕駛艙　引安全隱憂：睇交通情況還是睇手機？
健康問題 網絡熱話 交通事故 罪案 高爾夫球

最高瀏覽

【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
14:37 2022/12/07
【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
10:21 2022/12/07
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單