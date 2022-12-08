【First Love初戀】宇多田光神曲重新稱霸音樂榜　日本天后無畏眼光為非二元性別者

▲ 《First Love初戀》近日大熱。

由佐藤健、滿島光主演Netflix日劇《First Love初戀》近日掀起煲劇潮，除了劇中90年代情懷、札幌取景地，重新包裝歌姬宇多田光神曲《First Love》，亦令她這首1998年成名作再度翻hit，劇集播出後在香港音樂串流平台都再受注，近日亦霸佔台灣音樂平台排行榜冠軍，連宇多田光本人亦感驚喜，在官方Twitter留言「太瘋狂了」！

現年38歲的日本樂壇天后宇多田光，在16歲出道，成名作《First Love》亦是日劇《魔女的條件》主題曲，因劇集大熱而深入民心。

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▲ 《First Love》近日成為熱話。

一鳴驚人

宇多田光於1999年推出首張大碟，同碟中的《Automatic》在日本持續風行，此大碟銷量亦一再破紀錄，日本國內銷量突破765萬張，亦為香港及台灣史上銷量最高日本專輯。

根據《Oricon公信榜》，宇多田光以逾3700萬張實體唱片銷量成為平成時代總銷量第10高的歌手，並擁有3張打進日本史上專輯銷量前10位的作品，因此有「平成歌姬」之稱。

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為非二元性別者

宇多田光的個人生活也很傳奇。現於英國生活的她，去年在IG中直播時宣布自己屬「非二元性別者」（non-binary），即不完全屬於男性或女性兩種性別的認同。

她大方其後在IG發文，表示對於自我性別認同的心聲。她指已厭倦在日常生活中選擇以小姐、夫人或女士的稱謂：「要我隨時明確定義自己的婚姻狀況或性別，讓我感到很不舒服，我並不認為個人與這些前綴的稱謂有任何相關。」

同時，宇多田光表示目前既然已擁有無任何指向性別的「Mx.」被提出，並希望這稱謂可被更廣泛地應用。

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曾切除一邊卵巢

宇多田光早年曾被診斷出左邊卵巢罹患直徑約5公分的腫瘤，她在接受手術切除左邊卵巢後，因手術後藥物的副作用，曾停工長間來休養身體。

而她因患的是良性腫瘤，故切除一邊卵巢後，另一邊卵巢仍可有懷孕功能。

在2019年，宇多田光在亦被診斷患上運動過剩症候群，雖然不是致命疾病，但因關節比一般人柔軟，屬於比較難治好的症狀，亦不能過度運動，避免嚴重至關節變形。