【開心速遞】與「書蟲」林浩文4年情斷　邵珮詩暗示結束秘戀回復單身

▲ 曾與《開心速遞》「書蟲」林浩文秘密拍拖的14年港姐冠軍邵珮詩暗示已回復單身。

2014年港姐冠軍邵珮詩與《愛‧回家之開心速遞》的「書蟲」林浩文曾經秘密拍拖4年，邵珮詩昨天（7日）出席活動時直言現時沒有拍拖，暗示與林浩文4年情斷。

TVB舞蹈員出身的林浩文先後參演過多部劇集，並憑《開心速遞》的書蟲一角成功入屋，漸漸為人認識。

【好人好事】千金小姐邵珮詩生活貼地 製甜品贈露宿長者送暖：從心而發的滿足感

最新影片：王詠珩專訪

暗示跟林浩文分手

邵珮詩和林浩文一直以來都低調拍拖，二人自與2020年4月被踢爆拍拖後，邵珮詩雖然有承認拍拖，不過以圈外男友形容對方。

然而，邵珮詩在昨天的活動上表示：「𠵱家冇拍拖。」向傳媒暗示跟林浩文已分手並回復單身。

【開心速遞】《愛回家》「書蟲」曾為郭富城伴舞 林浩文與港姐冠軍邵珮詩低調拍拖【有片】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

港姐冠軍

現年32歲的邵珮詩於2014年參加《香港小姐競選》，以大熱門姿態奪得「冠軍」、「最上鏡小姐」及「友誼小姐」。

入行後，邵珮詩同時拍劇及擔任主持，她於《愛·回家之八時入席》飾演的殷欣深入民心，令觀眾留下印象。

舞蹈藝人

由舞蹈藝人做起的林浩文現年30歲，他於2017年參加TVB電視藝員訓練班正式發展演藝事業，並參演過多部劇集。

林浩文於《開心速遞》演出書蟲一角後火速入屋，開始獲得不少觀眾留意。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R