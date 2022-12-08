【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO

不少戀人分手之後，都會選擇把前度當做陌路人，藉此徹底忘記對方、避免尷尬。不過，命運又豈會經常如你所願，一名港女日前在討論區發文指，早前在職場上重遇分手8年的初戀男友，驚悉昔日那位「最熟悉的陌生人」竟然是公司的行政總裁(CEO)，她更意外成為初戀男友的員工。剛轉新工的她坦言不想再轉工，唯有扮失憶。事件引起網民熱烈討論，有人笑言情節儼如偶像劇。

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該名港女日前在討論區以「去咗初戀公司翻(返)工」為題，發文講述重遇初戀男友的超尷尬經歷。她憶述，當年就讀中二時便與當時就讀中五的初戀男友拍拖，彼此交往了兩年半。但是對方升讀大學之後，交際活動一下子變多，雙方的衝突也因此變多。

我太細個，成日呷醋，嗌得交多，自然就分咗手。

沒料到分手8年之後，剛轉新工的女事主於上班首日，才知道昔日那位「最熟悉的陌生人」，搖身一變成了公司的行政總裁(CEO)，自己卻意外成為了初戀男友的員工。她慨嘆說，當時搵工做搜集資料，完全沒有留意到公司CEO的姓名，而且當時是由人事部負責面試，她根本無見過老闆。

直到上班第4日，女事主終於遇上公司CEO本尊，她一眼便確認出對方的確是自己的初戀男友。

我當下即刻認到佢，但我扮唔認得佢，佢表情睇落都毫無波瀾，似係真係唔記得我。

女事主又憶述，她很快便經歷了公司第一次周會，當時初戀男友都在場，她更要在眾人面前做自我介紹，然而當對方聽到她的介紹和名字時，驟似對她完全無印象，因此她唯有繼續扮失憶、認真返工。她直言不想再轉工，

希望佢永遠唔好記得我，唔好為難我。

帖文一出，旋即引起網民熱議。有人笑言帖文情節與韓劇非常相似；有網民質疑女事主與初戀男友交往兩年半，對方不可能完全無印象，懷疑初戀男友也是扮失憶。不過，更多人關注的是初戀男友年紀輕輕便已是公司CEO，指「廿幾歲做到CEO，一係細公司，一係富二代」、「呢個年紀就做CEO 咁間公司應該係佢屋企人」等。

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責任編緝：王明芳