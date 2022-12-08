【喪子之痛】26歲地盤工開工首日意外亡　父親撰寫親筆信感激各界幫忙

▲ 26歲兒地盤上班首日工業意外亡，父親發親筆信感謝各界援助。

生離死別往往是人生最難面對的課題。26歲黃嘉俊於10月17日大角咀公眾貨物裝卸區首日上班期間，因發生嚴重工業意外身亡。黃家頓失經濟支柱，父親公開露面時亦難忍悲痛。事發至今，工業傷亡權益會早前於社交平台上，公開黃父的親筆信，感激工會仝人以及公眾的援助。

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26歲黃嘉俊於10月17日大角咀公眾貨物裝卸區首日上班期間，一批重達約1噸的沙磚突然倒塌，黃嘉俊被擊中壓下，經搶救後證實身亡。身為長子的他，因父親退休，弟弟剛畢業而成黃家的經濟支柱。面對突如其來的意外，黃家頓時方寸盡失。

事件發生至今50餘日，雖海事處仍未有就意外發出調查報告，但各界亦一直向黃家提供援助。工業傷亡權益會曾為黃家發起公眾籌款活動，和及時雨基金亦有向其一家捐出4.5萬元助解其燃眉之急。

日前，工業傷亡權益會於網上發表一封由黃父親筆寫的感謝信，內容中表達出黃氏一家對各界援助的感激。信中提及：

多謝貴會仝人向我家人無私的奉獻，鼎力地發起籌款活動，並得到許多善心人士募捐，使我家人在徬徨中及時得到依靠，得到關懷和希望。

並指出即便「文字亦寫不出其心中的感恩」。

據工業傷亡權益會蕭倩文提及黃父的近況指，歷經多天的沉澱，喪子之痛暫得緩解。現時最想表達的是感謝各界於其最困難的時期伸出援手，亦令黃家生活出現曙光。

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責任編輯：羅嘉欣