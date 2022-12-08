【交通意外】沙頭角公路黃牛遭綠的撞倒不治　司機不顧而去遭聲討終被捕

▲ 沙頭角公路黃牛遭綠的撞倒不治。（車CAM特警）

交通意外時有發生，但絕不可不顧而去。近日網上流傳一段片段，一名綠的司機在撞到牛後疑未有報案，引起網民聲討。警方今日（8日）表示，已將涉案男司機逮捕。

片段中，一輛的士在12月4日深夜約11時半沿沙頭角公路龍躍頭段往上水方向行駛，當駛至近燈柱編號EB7198時，懷疑撞到一隻在路邊停留的牛。牛牛被的士撞至翻滾，並往前摔出數米，其後自行站起，步履蹣跚緩緩朝路邊離去。撞牛後片中更有一道男聲感嘆：「嘩呢隻牛呀真係。」

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事後有人將片段上轉，有網民在「十四鄉牛牛 - 西貢」群組中引述牛隊回覆表示，指牛牛「多處受傷流血虚脫」，在農場接受治療但情況不樂觀，亦不肯進食。而有義工向警方查詢，證實涉事司機並沒有報案。

事件引起大批網民聲討，有人表示：

咁大隻牛都見唔到嗎？ 根本就係蓄意謀殺

睇見好心痛呀

個司機係咪有問題㗎？咁大隻牛都睇唔到，完全冇收油！

警方今日表示，該牛隻意外後死亡，屍體已交由相關機構帶走作進一步檢驗。因該輛的士其後逃去，警方在今日凌晨拘捕一名59歲姓龔涉案的士男司機，涉嫌「危險駕駛」、「干擾發生交通意外車輛以隱藏證據」及「交通意外後不顧而去」。他現正被扣留調查。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，另須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。

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記者：黃穎津