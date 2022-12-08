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【Do姐去旅行】鄭裕玲拍HOY TV余詠珊旅遊節目　全男班陪玩轉世界各地

娛樂 11:36 2022/12/08

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

Do姐有全男班伴遊。

Do姐鄭裕玲昨日（12月7日）被指將會助HOY TV 拍攝旅遊節目，並由前大台高層余詠珊親自主理，相信此舉是為助HOY TV搶收視！

余詠珊昨日接受TOPick查詢透露，節目在籌備中：「依家都係靜雞雞籌備緊，暫時仲搵緊地方，應該會過咗農曆年後2或3月出發，暫定15集。」

今次是Do姐離巢TVB後首個節目，據知今次與HOY TV 一拍即合，主要是因為她跟余詠珊團隊合作過相當合拍，對他們很信心，加上指因疫情關係已3年沒有外遊，更令她一口答應。

【Do姐去旅行】鄭裕玲離巢首炮助HOYTV拍旅遊節目  余詠珊透露農曆新年後出發

Do姐再同余德丞拍旅遊節目？

全男班伴遊 余德丞其中一員

有指今次節目的製作費高達7位數字，拍檔方面會全男班上陣，當中同樣離巢TVB余德丞亦是其中一位。

攝製團隊超過20人，拍攝地點包括多個國家，以歐洲為首選，亦會於東南亞取景，整個旅程預計1個月，並將於2023年播出。

最新影片推介：

 余德丞盼與Do姐到加拿大

余德丞（Dickson）接受傳媒訪問時指若再與Do姐外遊想到加拿大，全因他在當地出世，但原來一次都未返過去，又指當地有美景兼美食，十分棒。

其實Dickson多年前曾孖Do姐飛到挪威拍攝《晚間看地球》，當時他們拍攝得十分開心，現時二人又一起合作電台節目《口水多過浪花》，甚有默契。

Dickson與Do姐關係一直十分好，Do姐亦很疼錫他，Dickson曾接受TOPick訪問指當初決定離巢亦有問過對方意見，更感激對方給予鼓勵和支持：「與Do姐合作過數次，幸好大家都好好傾，而且她是一個很值得信任的長輩 ，所以我都有將我的問題和憂慮與她傾談 ，她不會直接給你一個答案，反而會給你很多啟示，令你思考怎樣才會適合自己。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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